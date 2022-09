Ce jucători de tenis s-au îmbrâncit la finalul partidei: scene ireale în Franța VIDEO

Turneul challenger de la Orleans (Franța) a fost gazda unor scene ireale pentru un meci de tenis.

Finalul confruntării dintre francezul Corentin Moutet (64 ATP) și bulgarul Adrian Andreev (247 ATP) a fost mai mult decât tensionat.

Nemulțumit de atitudinea lui Moutet din timpul partidei, Andreev a avut o strângere de mână neprocolară, îmbrâncindu-se cu oponentul lui la fileu.

De aici a început scandalul, cei doi jucători luându-se la harță, până la intervenția arbitrului de scaun.

Moutet a scris pe Instagram: "Nu vreau să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat la finalul meciului. Când un jucător are voie să spună fuck you de două ori în timp ce mă privește în ochi, nu pot să nu-l fac să înțeleagă în felul meu că sunt lucruri care nu se fac", a scris numărul 64 în clasament.

Adrian Andreev and Corentin Moutet getting INTO IT at the net