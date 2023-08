Mai multe canale rusești de Telegram publică în ultimele zile o listă cu sfaturi pe care „corespondenții” lor militari le-au primit de la Kremlin.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), intervenția Moscovei în politica editorială a milbloggerilor (blogerii militari care operează pe canale private, preponderent pe rețeaua socială Telegram) s-a intensificat în ultima perioadă.

Kremlinul le transmite frecvent indicații despre ce evenimente să ignore sau pe care să le abordeze pe larg.

Una dintre aceste depeșe primite de "de sus" a fost tradusă de o activistă din Ucraina:

„În legătură cu atacurile asupra podului din Crimeea și asupra Moscovei, care au devenit deja o rutină.

Regimul de la Kiev este ca un rechin: este viu atâta timp cât înoată și înoată atât timp cât primește sprijin din partea Occidentului.

Kievul muncește acum până-i dă sângele pe nas pentru a inversa declinul sprijinului occidental după eșecul ofensivei.

Un al doilea Bucha ar putea fi potrivit pentru asta, dar nu este clar cum să-l aranjeze, iar Kievul încearcă măcar să toarne bere pe pisică, adică face cât mai multe atacuri senzaționale asupra țintelor promovate de media.

Sarcina este de a forța Rusia să reacționeze în aceeași manieră senzațională și la fel de lipsită de sens militar. O lovitură condiționată cu rachete cluster asupra Bankovaya (n.r. - stradă din centrul orașului Kiev) ar fi perfectă, pentru că o pot vinde sponsorilor lor occidentali.

În Rusia, aceste raiduri au încetat de mult să sperie pe oricine, efectul noutății a trecut, sunt percepute ca rapoarte meteorologice de rutină.

Da, dacă se reușesc să deterioreze din nou podul, să paralizeze traficul aerian în nodul aerian din Moscova, acestea vor deveni o victorie mediatică palpitantă pentru Kiev, dar nu vor afecta în niciun fel frontul, unde sunt factori complet diferiți în joc.

În plus, toate aceste atacuri duc la faptul că tot mai mulți moscoviți și oaspeți ai capitalei vor considera, în principiu, existența statului ucrainean drept o amenințare la adresa securității lor personale.

Este imposibil să ne gândim la o motivație mai bună pentru Kremlin de a mobiliza un nou val (de recruți) și de a începe lupta la o scară mai mare.

Prin urmare, dragi corespondenți militari: Când îți propui să răspunzi provocărilor exact așa cum au intenționat autorii provocărilor, gândește-te încă o dată în moara cui torni apă. Ei bine, măcar încearcă!”, se arată în mesajul publicat.

