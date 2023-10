A 15-a victorie consecutivă. Campioana de la US Open e în sferturi la WTA Beijing

Jucătoarea americană Coco Gauff, cap de serie numărul 3, şi jucătoarea franceză Caroline Garcia (9) s-au calificat joi în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.127.389 de dolari.

Coco Gauf (3 WTA) a învins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (16 WTA) cu 7-6 (5), 6-2, în timp ce Garcia (10 WTA) a eliminat-o pe ucraineanca Anhelina Kalinina cu 6-3, 6-2.

În sferturi, Garcia va primi replica polonezei Iga Swiatek (2 WTA), în timp ce Coco Gauff, campioana de la US Open aflată la a 15-a victorie consecutivă în circuit, o va întâlni pe grecoaica Maria Sakkari.

Garcia a câştigat titlul la Beijing în 2017, după ce a învins-o în finală pe Simona Halep, cu 6-4, 7-6 (7/3).

15 STRAIGHT WINS FOR COCO!!! 🔥

After saving 4 set points in set one, Coco Gauff defeats Kudermetova to reach the Quarterfinals in Beijing 💪 pic.twitter.com/u1sH9EesOm