Meci fabulos în finala de la Auckland: cum s-a terminat disputa dintre Cori Gauff și Elina Svitolina

Cori Gauff, locul 3 WTA, și Elina Svitolina, locul 25 WTA, s-au întâlnit în finala turneului de la Auckland.

Meciul a fost unul extrem de disputat cu multe puncte spectaculoase. În cele din urmă, s-a impus americanca de 19 ani cu 6-7, 6-3, 6-3.

Coco "Cori" Gauff a rueșit astfel să își apere trofeul cucerit la Auckland anul trecut, iar americanca a ajuns la 7 titluri câștigate.

Câştigătoarea turneului va primi 35.250 de dolari, iar finalista 20.830 de dolari.

Gauff d. Elina Svitolina 6-7 6-3 6-3

Coco wins her 7th WTA title by the age of 19.

✅Defends Auckland title

✅Won 29 of last 33 matches

The phenomenal achievements just keep on coming.

🇺🇸❤️ pic.twitter.com/7CUit9geZX