Gafa zilei la US Open. Americanca Cori Gauff s-a bucurat degeaba VIDEO

Tânăra americancă Cori Gauff (19 ani) a fost protagonista unei faze amuzante la US Open, în proba de dublu, tenismena crezând că meciul s-a terminat mai devreme decât trebuia.

În pereche cu Jessica Pegula, Cori Gauff s-a impus cu 6-2, 6-1 în confruntarea cu conaționalele Gleason și Mandlik.

În setul al doilea, atunci când scorul s-a făcut 4-1, Cori Gauff a dat drumul la sărbătoare și a vrut să-și îmbrățișeze partenera. După ce Pegula i-a transmis că meciul nu e terminat, Gauff s-a amuzat copios de gafa făcută.

Coco Gauff thought she won her doubles match with Jessica Pegula when she won a game at 4-1 😂

It happens to the best of us. ❤️

pic.twitter.com/9jPbiO5Nuq