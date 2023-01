Letona Ostapenko și-a făcut adversara să plângă la Australian Open: ”A fost dur” VIDEO

Tenismena americană Cori Gauff, cap de serie 7, a fost eliminată în optimi la Australian Open de favorita numărul 17, letona Jelena Ostapenko.

Ostapenko s-a impus cu 7-5, 6-3, iar Cori Gauff a cedat emoțional la conferința de presă, încercând să explice eșecul

”O să revăd meciul, fiindcă am ce învăța din fiecare înfrângere. Sincer, am ce învăța și din fiecare victorie. Știu că multă lume spune că nu se învață nimic din victorii, dar nu e așa.

Am muncit foarte mult și am simțit că intru în formă bună pe teren. Nu aș spune că nu am avut ce face în fața ei, dar totul a decurs în favoarea ei, a fost un meci dur”, a spus Cori Gauff, cu lacrimi în ochi.

