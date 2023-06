Senzație la Roland-Garros. Motivul pentru care Cori Gauff aduce aminte de Martina Hingis

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorită nr. 6) s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce s-a impus lejer în optimi, în două seturi, 7-5, 6-2, în faţa slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA).

Americanca şi-a adjudecat victoria după doar o oră şi jumătate, deşi a făcut 7 duble greşeli, şi va juca în runda următoare cu învingătoarea din partida care le opune pe Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA, principala favorită) şi ucraineanca Lesia Ţurenko (66 WTA).

În cazul unui meci cu Swiatek, va fi practic o reeditare a finalei de la Roland Garros de anul trecut. Atunci, Swiatek s-a impus uşor în două seturi, 6-1, 6-3.

Statisticienii au remarcat faptul că americanca de 19 ani este prima adolescentă de la Martina Hingis (din 1998 încoace) care a adunat 15 sau mai multe victorii pe tabloul principal la Roland-Garros.

