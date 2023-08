Victoria carierei pentru americanca Cori Gauff. Pe cine a învins în finala de la Washington

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a câştigat duminică turneul WTA 500 Mubadala Citi DC Open, de la Washington, după ce a învins-o în finală pe jucătoarea din Grecia Maria Sakkari.

Coco Gauff (19 de ani, locul 7 WTA), favorita numărul 3 a turneului de la Washington, a dispus de Maria Sakkari (28 de ani, locul 9 WTA), favorita numărul 4, în două seturi, scor 6-2, 6-3, după o oră şi 24 de minute de joc.

Este al doilea titlu cucerit în anul 2023 de Coco Gauff în concursurile de simplu, după victoria din ianuarie, de la Auckland, şi primul titlu WTA 500 din carieră cucerit la simplu.

Coco Gauff was a bit startled by the confetti popping as she was lifting the trophy in Washington 😂

Get used to it, Coco.

You’ll be lifting a lot of trophies & hearing a ton of confetti pop over the years. ❤️

pic.twitter.com/eAJNxaIXMD