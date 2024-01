Recomandarea vedetei Pro TV care a văzut moartea cu ochii în Thailanda. Pericolul care pândește în Asia

Corina Caragea a fost în vacanță în Thailanda, dar minunata ei vacanță s-a terminat pe patul unui în spital.

Vedeta Pro TV a dezvăluit pe blogul personal ce i s-a întâmplat și cum a văzut moartea cu ochii.

"Și în această vacanță, Dumnezeu mi-a amintit că mă iubește. Nu e prima dată când scap ca prin urechile acului din peripeții prin vacanțele mele. Ultima dată mi-am promis că nu mai urc pe scuter, după ce în Bali am fost la două secunde de un accident. Traficul din Thailanda este similar – haotic, pare că nimeni nu respectă vreo regulă, eu în Samui nu am văzut, de exemplu, o trecere de pietoni, multe scutere care vin din toate direcțiile, mașini care transportă în spate multi oameni (un fel de Dacii papuc), câini, Tuk-tukuri și printre toate se strecoara si pietoni cumva, jucandu-si viata la aceasta loterie a traficului. La care eu am tras Castigator, as spune, pentru ca am avut noroc sa cad fara sa ajung sub rotile unei masini, fara sa ma aleg cu fracturi, am rani doar la suprafata. Si totul din cauza faptului ca pe sosea m-am uitat insinctiv in directia…opusă sa vad daca vine vreo masina", a scris ea, pe blog.

"Fără să aleg sau să caut, am aterizat la cel mai apropiat spital și am crezut că am gresit adresa si e un hotel de 5 stele. Impecabil. Curat, totul nou, cu personal amabil, profesionist, vorbitor de engleza, prompt si grijuliu. Acum sa vedem daca asigurarea mea va acoperi costurile. Pentru ca era privat. Si va recomand sa nu plecati in vacanta fara asigurare, ca nu stii niciodata ce se intampla. De exemplu, sunt turisti care nu au suportat usor mancarea thailandeza, care au luat un virus sau au avut diverse aventuri neplacute in timp ce faceau sporturi nautice", a punctat ea.