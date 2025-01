Corina Caragea, sejur de coșmar în Maldive: „Totul era fake, inclusiv palmierii. Țeapă mai mare nu am luat. Banii din munca mea se duc cu fiecare zi care trece” VIDEO

Corina Caragea a experimentat poate cea mai proastă vacanță pe care a avut-o în toată viața ei, însă pe bani mulți. Prezentatoarea de la PRO TV a fost într-un sejur de șapte zile în Maldive, unde socoteala de acasă nu a mai fost aceeași cu cea de la destinație.

Prețuri exorbitante, mâncare care nu a fost deloc pe gustul ei, dar și o cazare în care părea că se întoarce în timp, cu această impresie a plecat Corina Caragea din Maldive. În plus, ploile dese au ținut-o „captivă” în vila pentru care a plătit mii de euro să stea.

Corina Caragea a întâmpinat probleme la sosirea în Maldive încă de la început. Mai întâi a fost vorba de camera greșită, căci în loc să primească o vilă pe plajă a primit o vilă pe apă. Mulți turiști preferă vila pe apă, însă, din cauza rechinilor, dar și a modului în care era aranjată camera, de la mobilier și alte detalii, Corina Caragea a insistat să-și primească neapărat cazarea pe care a solicitat-o. A reușit după două zile să se mute pe uscat.

„Plouă fără încetare de când am venit. Sunt într-o cameră pe apă, din baie am scară direct în ocean, pe dedesubt trece din când în când un rechin. De două nopți nu dorm de spaimă. Aud valurile cum lovesc cu putere, mă uit la vestele de salvare așezate pe dulapul de haine. Pe ele le-am văzut primele de cum am intrat.

Dulapul pare de o vârstă cu mine, ca toată mobila din această cameră. Perdeaua de la cadă, îngălbenită de vreme, toaleta stricată, două prize care merg doar uneori, o cutie goală de chipsuri incluse în preț, frigiderul și aerul condiționat huruie cu putere, iar în baie... un crab mișună spre cadă.

Nu sunt în 1974 într-o stațiune, la o pensiune de două margarete. Sunt in Maldive, ați uitat? Dar să vă spun cum e, de fapt, în Paradis. (...) Eu în Maldive a doua oară nu știu dacă mai vin. Nici prima nu a fost vreodată în plan, pur și simplu nu m-a atras, îmi părea o destinație seacă, goală, dar am zis că merită sa încerc, sunt totuși norocoasă să pot ajunge acolo", a scris prezentatoarea știrilor sportive de la ProTV pe blogul personal.

Corina Caragea nu a fost încântată nici de mâncarea pe care a primit-o pe insula de doi kilometri, un paradis pentru alți oameni. Și tocmai pentru că foarte mulți turiști visează la Maldive datorită pozelor de pe Instagram pe care le vizualizează la influenceri sau alte personalități publice, Corina Caragea a atras atenția și asupra preparatelor, care s-ar putea să nu fie pe placul celor care vor cu adevărat liniște pe o insulă privată.

„Mi-am făcut temele, am programat vacanța în sezon uscat, pe o insulă îndepărtată de Male, am optat pentru all inclusive, deși niciodată nu fac asta, dar am fost sfătuită că aici așa e cel mai bine. Am răscolit netul după un hotel care să arate foarte bine, să aibă notă mare din partea oaspeților, am citit recenzii, are 5 stele. Să înceapă vacanța!", a scris Corina Caragea pe blogul personal, unde a postat și o serie de imagini de la cazarea dezamăgitoare.

Când să vizitezi Maldive?

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Maldive, evitând ploile, este în timpul sezonului uscat, între noiembrie și aprilie. În această perioadă, vremea este predominant însorită, cu umiditate scăzută și precipitații reduse, oferind condiții ideale pentru activități precum plajă, snorkeling și scufundări. Temperaturile variază între 25°C și 32°C. În schimb, sezonul ploios, din mai până în octombrie, aduce ploi frecvente și umiditate ridicată, deși temperaturile rămân plăcute. Ploile pot limita activitățile în aer liber, dar această perioadă oferă prețuri mai accesibile, făcând-o o opțiune atractivă pentru cei cu buget redus.

Lunile ianuarie și februarie sunt și ele considerate prielnice pentru vacanță, însă din cauza schimbărilor climatice sunt deseori ploi în ultimii ani.

Cazarea în Maldive, mai ales dacă e vorba de o insulă privată, pentru două persoane costă câteva mii de euro în sus. Depinde de agenția de turism, dar și de resort.

„Să vă spun și prețurile – aceste activități sunt taxate separat și costă mult mai mult decât în alte destinații. Exemplu: o excursie de 2 ore pentru snorkeling – 158$, închirierea unui jetski – 116$/15 minute, a unei plăci de stand up paddle 20$/ 1 oră, un masaj 160 $/ 1 oră, un video de 1 minut cu drona – 420$, 10 poze – 320$, o pizza - până la 46 $", a mai scris Corina Caragea pe blogul ei.

În ceea ce privește rechinii, în apele Maldivelor trăiesc diverse specii, majoritatea fiind inofensive pentru oameni. Printre acestea se numără rechinii de recif cu vârf alb și rechinii infirmieri, care sunt în general pașnici și obișnuiți cu prezența umană.

Atacurile de rechini în Maldive sunt rare. Totuși, au existat incidente izolate, precum cel din aprilie 2023, când o femeie a fost mușcată de umăr de un rechin infirmier în timpul unei sesiuni de snorkeling, în Atolul Vaavu. Femeia a suferit o rană de 15 centimetri, dar a primit îngrijiri medicale și a continuat activitatea printre rechini.

