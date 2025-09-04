Corina Caragea, vacanță la malul oceanului. Fotografii spectaculoase din Bora Bora FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 14:23
Corina Caragea, vacanță la malul oceanului. Fotografii spectaculoase din Bora Bora FOTO
Corina Cragea. Foto: Blog personal Corina Caragea

Corina Caragea se bucură de o escapadă de vis în Bora Bora, alimentându-și pasiunea pentru călătorii, care durează de ani buni. Prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV și-a încântat urmăritorii cu imagini spectaculoase din acest colț exotic al lumii. Înconjurată de ape limpezi și plaje cu nisip alb, Corina trăiește clipe de neuitat într-un adevărat paradis tropical.

Într-una dintre fotografii, vedeta apare pe malul oceanului, purtând un costum de baie alb dintr-o singură piesă, care îi evidențiază silueta perfectă. Alături de imagine, ea a transmis entuziasmată: „Este vis?! Nu, e realitate! Sunt în Bora Bora! ☀️”. Această destinație a fost mult timp un vis pentru ea, iar acum îl trăiește la maximum.

Colegele și colegii de la Pro TV i-au arătat imediat sprijinul și entuziasmul. Oana Andoni a comentat: „Ei, așa da! Mă bucur că ai reușit să ajungi, în sfârșit, în destinația visurilor tale! Să fie o vacanță de poveste!!!”.

Corina Caragea, despre cariera sa

Corina Caragea și-a declarat adesea pasiunea pentru călătorii, considerând investiția în experiențe personale mai valoroasă decât achizițiile materiale:

„Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine, în amintirile mele și în dezvoltarea mea”, a declarat ea într-un interviu pentru TVmania.ro. Această filozofie a condus-o spre alegerea unor destinații exotice și memorabile, precum Bora Bora.

Pe lângă pasiunea pentru călătorii, Corina a vorbit și despre provocările pe care frumusețea sa le-a adus în carieră. La 42 de ani, prezentatoarea recunoaște că a fost adesea judecată și subestimată, mai ales de alte femei:

„Da. Și mai ales de către femei, mai puțin de către bărbați. Am fost mereu o amenințare pentru ele și un ciorchine de struguri acri pentru mulți bărbați care nu au ajuns la mine. Desigur că nu a fost ușor drumul până astăzi, când nu mai dau importanță acestor răutăți. Pentru o femeie frumoasă este dificil să înfrunte aceste prejudecăți – trebuia să muncesc dublu ca să arăt că nu e așa, de parcă aveam un handicap cu care plecam din start. Toți spun că ușile ți se deschid imediat. Dar nimeni nu vorbește ce se întâmplă după. Nu ai de demolat numai prejudecăți, ci și avansuri nepotrivite. Astăzi, pur și simplu ignor, nu îmi pierd timpul și energia cu asta”, a mai explicat Corina Caragea pentru Viva!.

