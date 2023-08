Cunoscuta cântăreață Corina Chiriac (73 de ani) a avut la un moment dat o relație amoroasă cu Ovidiu Lipan Țăndărică, toboșarul trupei Phoenix, între cei doi consumându-se și un episod extrem de stânjenitor pentru artistă.

Astfel, conform informațiilor apărute în presă de-a lungul timpului, Corina Chiriac și Țăndărică au fost surprinși în momente intime de un muncitor în construcții.

„Vizavi de blocul în care locuia Ţăndărică ridicam o altă construcţie. I-am văzut de multe ori făcând dragoste pe balcon”, a mărturisit zidarul respectiv.

Pusă să comenteze subiectul, Corina Chiriac a spus doar că trebuie să „vorbească cu niște persoane importante”, referindu-se la avocați.

În schimb, Ovidiu Lipan Țăndărică n-a avit nicio reținere să recunoască cele petrecute.

„Da, aşa este. Asta se întâmpla prin anii ’72-’73. Dar să nu vorbim de Corina, pentru că era mare dragoste cu ea. Am fost împreună patru ani”, a spus el.

„Eu am privit acest lucru cu umor. Nu cred că am făcut un lucru atât de deosebit iubind şi nu înţeleg vehemenţa Corinei. Destinul fiecăruia dintre noi a fost altul şi nu am ajuns să ne căsătorim, deşi eu mi-am dorit asta. Pot spune că regret acest lucru. Am avut nebunia asta cu muzica şi sper că am ales bine”, a mai declarat toboșarul.