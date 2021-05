Romania rateaza sansa de a obtine 28 de miliarde de euro prin fondurile de coeziune, atentioneaza Corina Cretu

"Pachetul de coeziune este domeniul de care am fost responsabila in Comisia Europeana. Romania are aceasta alocare de 28 de miliarde de euro, pentru finantarea proiectelor regionale si locale, in conditiile in care va depune proiecte. Pentru 2021-2027, din informatiile mele de la Comisie, negocierile (n.r. Romaniei) sunt stagnate. De la 1 iulie, banii pot fi accesati. Romania nu are nici macar programele operationale negociate. Cei de la Comisie sunt surprinsi ca de fiecare data (n.r. guvernantii romani) vin cu alti oameni, cu alte prioritati.", a declarat, la Aleph News, Corina Cretu. Europarlamentarul a mai afirmat intr-un mesaj pe Facebook ca fondurile de coeziune "vor finanta proiecte regionale si locale menite sa reduca disparitatile economice si sociale dintre statele membre si regiuni, stimuland in acelasi timp o redresare durabila dupa pandemie prin investitii in prioritatile ecologice si digitale".Fostul comisar european a anuntat, de asemenea, ca "Parlamentul European va vota pozitia sa in legatura cu propunerea de azi a Consiliului in cadrul plenarei din 23-24 iunie 2021. Regulamentele aferente pachetului de coeziune se vor publica in Jurnalul Oficial pana la finalul lunii iunie 2021, dupa care Statele Membre pot folosi alocarile pe care le au pentru perioada 2021-2027".In incheierea mesajului sau, Corina Cretu si-a exprimat dezamagirea cu privire la faptul ca "pentru Romania, negocierile privind Programele Operationale 2021-2027 sunt foarte intarziate, deci banii nu pot fi folositi pana cand Guvernul nu va incheia un Acord de Parteneriat cu Comisia Europeana, precum si toate Programele Operationale"."Sunt sceptica ca aceste lucruri se vor putea realiza anul acesta, iar fiecare zi e o oportunitate pierduta in ce priveste investitiile, reducerea decalajelor economice, sociale, teritoriale si imbunatatirea vietii oamenilor", a conchis Corina Cretu.