Corina Cretu: UE si SUA nu se pot salva decat impreuna, altfel risca prabusirea

Corina Cretu, europarlamentar PSD, vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare, a declarat ca revitalizarea parteneriatului transatlantic este o prioritate, fiind singura cale pentru depasirea impasului economic si social cu care se confrunta UE si SUA.

"E momentul sa ne amintim nu doar ca SUA si UE sunt proiecte bazate pe solidaritate, ci si faptul ca relatia transatlantica are la baza un parteneriat care trebuie resuscitat pentru a raspunde eficient provocarilor comune", a subliniat europarlamentarul PSD, in urma dezbaterilor cu presedintele Bancii Mondiale, Robert Zoellick, fostul secretar de stat american Colin Powell, conducerea FMI si oficiali americani.

Dezbaterile s-au concentrat asupra tendintelor globale care influenteaza SUA si UE in domenii esentiale, cat si asupra potentialului de gestionare mai eficienta a acestora pe fondul interdependentelor transatlantice.

Corina Cretu a precizat ca planul de actiune comuna dintre Parlamentul European si Congresul american trebuie sa reprezinte un semnal al hotararii oamenilor politici de pe cele doua maluri ale Atlanticului de a depasi ezitarile si egoismele ce impiedica adoptarea unor decizii urgente si energice.

"Din pacate, criza datoriei interne si blocajul politic evidentiaza ca asemanarile dintre problemele ce afecteaza UE si SUA sunt, ca niciodata in ultimele decenii, mult mai puternice decat deosebirile. Spectrul noii crize ne obliga sa depasim ceea ce premierul grec George Papandreou numeste cacofonia care inlocuieste agenda comuna si creeaza panica. Este valabil atat in cazul Uniunii Europene, cat si al Statelor Unite.

Opozitia neconstructiva a Republicanilor americani, respectiv incapacitatea autoritatilor europene de a se pune de acord asupra masurilor necesare in cazul Greciei ameninta sa sporeasca neincrederea in capacitatea Washingtonului si Bruxellesului de a gestiona crizele interne si de a stimula potentialul economiei transatlantice de a deveni competitiva in contextul actualelor dificultati", a declarat eurparlamentarul PSD.

Corina Cretu considera, de asemenea, ca, la nivelul UE, se impun masuri ferme si coordonate, in conditiile in care politicile falimentare ale dreptei europene au permis riscul ca viitorul monedei unice sa fie decis de eficienta atacurilor speculative asupra Italiei si Spaniei.

"Cetatenii europeni vor fi cei chemati sa plateasca pentru salvarea euro, asa cum tot ei au achitat si dureroasa nota de plata a salvarii sistemului bancar. Daca europenii trebuie sa ramana fara locuri de munca si sa traiasca mai rau si pentru salvarea euro, e cazul sa ne intrebam cat vor mai dispusi cetatenii sa accepte sacrificiile", a avertizat Corina Cretu, amintind ca uniunea monetara e doar o componenta a proiectului european, care e bazat, in primul rand, pe solidaritate.

In perioada 10-15 iulie, Corina Cretu a participat, in calitate de membra a delegatiei europarlamentarilor socialisti, la Conferinta pentru Dialogul Transatlantic si la dezbateri cu congresmeni americani, reprezentanti ai Departamentului de Stat, ai Bancii Mondiale si FMI, privind cooperarea UE-SUA in domeniul politic, cel economic si pentru dezvoltare.

