Cornel Dinu catre Borcea: Draga, tu unde ai cartile? Ca n-am vazut una. Raspunsul genial al omului cu 9 copii

Borcea a crescut ca Fat Frumos si a juns presedinte executiv la Dinamo , insa totul s-a sfarsit cand au inceput condamnarile in "Dosarul Transferurilor".Invitat la o echipa tv, fostul sef dinamovist a povestit intamplari despre relatia cu Dinu."Am fost cu Cornel Talnar la Cornel Dinu, iar Mister, cand a auzit, a exclamat: Ba, Tantare (n.r. Cornel Talnar), nu putem sa-l facem pe asta arbitru, ca distruge fotbalul romanesc.Un an mai tarziu am venit la Dinamo, in ianuarie 1995, ca director de marketing. dar aveam bani multi si la 25 de ani.Sunt norocos si strateg. In 1997, a venit Dinu la mine acasa, in Pantelimon, imi facusem una mare, cu piscina.Draga, tu unde tii cartile? Ca n-am vazut una, mi-a zis, aducandu-mi un tablou. Uite, Mister, aici sunt, i-am aratat seiful, din care picau banii. Pentru mine, Dinu a fost si este Dumnezeu", a spus Borcea, la Kanal D.Mai toata viata pe terenurile de fotbal, Cristi Borcea se dedica acum familiei. Fostul actionar dinamovist are 9 copii din 3 casnici diferite.