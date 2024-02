Cornel Dinu, acid la adresa conducătorilor de la Dinamo: "Așa e când dai briciul la maimuțe"

Dinamo a fost surclasată de CFR Cluj, scor 4-0, dar nu doar înfrângerea echipei bucureștene l-a enervat pe Cornel Dinu.

Fosta mare glorie a clubului din Ștefan cel Mare i-a făcut praf pe conducătorii lui Dinamo, după ce a văzut pozele făcute cu trofeele câştigate de CFR Cluj.

Eugen Voicu, acţionarul de la Red&White, l-a rugat pe Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor”, să îi facă o fotografie cu trofeele câştigate de CFR Cluj, iar aceasta a ajuns în presă, stârnind furie printre dinamoviști.

„Deziluzionant. Cu toate că nu mă mai miră nimic. Am mai spus-o, ce rost ar mai avea s-o repet?, așa este când dai briciul la maimuțe. La asta s-a ajuns la Dinamo. Am tot semnalat, ce pretenții să ai?!

Și antrenorul ăsta (n.r. Zeljko Kopic) îmi face impresia că este priceput, dar cu asemenea conducători… Ăsta e război, nu se câștigă doar cu antrenorul”, a declarat Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.