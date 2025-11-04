Vești teribile despre Cornel Dinu: "Nu-l mișcă absolut nimic"

Fostele glorii ale „câinilor roșii” s-au reunit recent într-un restaurant din centrul Capitalei pentru a depăna amintiri din perioada de aur a lui Dinamo, când echipa ajungea până în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, în sezonul 1983–1984.

Atmosfera a fost una caldă, încărcată de nostalgie, însă absența unui nume uriaș a fost imposibil de ignorat: Cornel Dinu.

Cornel Dinu, prizonier în propria casă

Legenda dinamovistă, ajunsă la 77 de ani, nu a mai ieșit din vila sa de lângă Televiziunea Română de mai bine de un an. Singurele deplasări au fost către spital, pentru tratamente și intervenții medicale. Surse din anturajul său susțin că Dinu traversează o perioadă dificilă, dominată de o depresie severă și o totală dezamăgire față de lumea sportului.

Foștii săi colegi și prieteni au încercat în repetate rânduri să-l readucă în mijlocul lor. Fie că a fost vorba despre reuniunile generației Dinamo ’84, fie despre propuneri de colaborare, toate eforturile au fost zadarnice. „Mister” refuză orice contact, preferând să se izoleze complet de lume.

Ionel Augustin: „Mi-a mai răspuns la telefon, apoi ne respinge”

Printre cei care nu au renunțat la ideea de a-l sprijini se numără și Ionel Augustin, fostul său coleg și prieten apropiat. „Am încercat să-l conving pe Cornel Dinu să vină la reuniune, dar ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem. Mi-a mai răspuns la telefon, apoi îmi zice: Lasă-mă în pace!. În felul lui…”, a povestit Augustin.

Acesta a rememorat și primul moment de apropiere de „Mister”, pe vremea când era doar un tânăr jucător: „La primul antrenament cu echipa mare, toți se temeau de el. Eu, direct pe el! Cu determinare. M-a certat, dar i-a plăcut atitudinea mea. De atunci, am rămas cu respectul ăsta uriaș pentru el.”

„Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”

Într-o declarație pentru Fanatik, din august 2025, Cornel Dinu a recunoscut cu amărăciune:

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic, sunt dat peste cap de o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua.”

Dinamoviștii nu renunță

În ciuda stării sale, foștii coechipieri rămân optimiști. „Cristi Borcea ar vrea să-l ajute, să-l pună pe picioare. În două-trei luni l-ar vitaminiza, dar nu-l mișcă absolut nimic”, spune Augustin.

