Cornel Dinu, catre Platini, uimit ca romanii stiu limba franceza: "Bai, dobitocule, noi stim literatura franceza mai multa ca voi"

Totodata, dinamovistul a povestit un moment din perioada comunista cand Romania a jucat impotriva Frantei lui Platini."S-au scos 5 discpline de la scoala de la antrenori si obligativitatea de a avea Bacalaureatul.Toti antrenorii au logoree.Cand am jucat cu Franta, Platini era uimit ca eu, Sandu Mircea vorbeam limba franceza. Ne-a intrebat: voi stiti limba franceza? I-am spus: Bai, dobitocule, noi stim literatura franceza mai multaca voi", a spus Cornel Dinu la Digisport.Si dupa meciul cu Georgia, dinamovistul a dat de pamant cu Mirel Radoi."Nu are experienta asta deloc. Cred ca e un chilipir, un breloc pe care si l-a pus acolo directorul tehnic Stoichita, ca sa isi compenseze si el, spre apusul carierei, ca ia si decizii in favoarea fotbalului romanesc", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.