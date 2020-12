Amintirile lui Cornel Dinu de la Revolutia din 89: "Era sa mor de vreo trei ori. Ion Iliescu m-a rugat sa o aduc de acasa pe sotia sa"

Dinamovistul a povestit cum a trait acele zile, la Revolutie."Era sa mor de vreo trei ori in decembrie '89, mi-a trecut glontul pe la ureche la propriu.Pe 21 seara am fost la Universitate cand s-a facut baricada. Eram in preajma ambasadei americane, bine pazite, dar cu toate luminile aprinse... se lucra veghind... din cand in cand intrau si ieseau acolo figuri ciudate... nu actionau ei direct", a povestit Cornel Dinu pentru fanatik Dinamovistul a dezvaluit cum l-a cunoscut pe Ion Iliescu , omul ales presedinte dupa Revolutia din 1989."M-am intors intr-un Bucuresti liber de Ceausescu, dar in plin haos. Am lasat masina acasa, stateam pe Dorobanti si m-am dus la Televiziune. Unde era haos de oameni care nu stiau ce sa faca...Profesorul Dan Martian m-a luat cu el intr-un birou de la etajul doi, unde se redactau stirile, contradictorii de la un moment la altul. Acolo l-am intalnit pe Ion Iliescu. Am dat contur stirilor pana pe la sapte seara", a spus Cornel Dinu.Cornel Dinu a marturisit cum fostul presedinte al Romaniei i-a cerut ajutorul la Revolutie.Ion Iliescu m-a luat deoparte si m-a rugat sa o aduc de acasa pe sotia sa ca aparusera indivizi suspecti care dadeau tarcoale casei, ba chiar batusera la usa si femeia putea fi in pericol.Amiralul Cico Dumitrescu m-a dus la un colonel, Oana, care mi-a pus la dispozitie un TAB, am luat cu mine si doi baieti "reusiti", profesionisti de la celebra Directie a V-a a Securitatii. Ei inarmati corespunzator, eu cu un jalnic pistol Carpati, obtinut cu buletinul...Acasa, intr-o vila de pe Bulevardul Aviatorilor, gard in gard cu vila familiei Maurer, doamna Iliescu era cu o prietena, le-am bagat in TAB si ne-am intors fara incidente la Televiziune, in camera de la etajul 11", a povestit Cornel Dinu despre evenimentele din 1989.CITESTE SI: