Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: "Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Sunt scârbit total"

Marti, 12 August 2025, ora 18:30
Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: ”Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Sunt scârbit total”
Cornel Dinu FOTO: Hepta

Fostul mare jucător și antrenor Cornel Dinu, care a împlinit 77 de ani pe data de 2 august, se confruntă cu probleme de sănătate, completate de o depresie severă.

Cel supranumit „Procurorul” a dezvăluit în ultima sa declarație publică, la Fanatik.ro, faptul că starea sa generală nu-i mai permite nici măcar să iasă din casă, cu excepția vizitelor la spital.

”Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră.

A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci, Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea!”, a spus Cornel Dinu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

