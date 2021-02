Cornel Dinu are probleme de sanatate si va fi operat. "Iau anticoagulante. Am avut sternul taiat si cusut cu sarma"

Ajuns la 72 de ani, dinamovistul a fost la un pas de operatie inaintea meciului pierdut de echipa din Stefan cel Mare in fata echipei lui Hagi, FC "Procurorul" nu a a scapat insa, va suferi interventia chirurgicala cat de curand."M-a imbolnavit Dinamo . Voiau sa ma opereze inca de ieri (n.r. vineri), dar am probleme de coagulare, iau anticoagulante si trebuie sa fac niste injectii ca sa nu fie necazuri la operatie.Operatie de rutina, l-am intrebat pe profesorul Miron cat dureaza si mi-a raspuns << Cat o repriza, Mister, la cate reprize ai jucat tu nici n-o simti >> ... Ce sa fac, asta e...Am fost eu operat pe inima, am avut sternul taiat si cusut cu sarma, trei luni m-a durut in fiecare secunda si am supravietuit", a spus Cornel Dinu pentru fanatik Dinamovistul nu intelege in ce stare a ajuns echipa lui de suflet."N-am crezut ca Dinamo poate sa ajunga in halul asta... Este lipsa totala de valoare, este efectul felului in care a fost condus Dinamo de foarte multi ani. Si acum se plateste nota de plata", a spus Cornel Dinu pentru fanatik CITESTE SI: