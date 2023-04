Dinu: CFR e favorizata de arbitri

Directorul tehnic al clubului Dinamo, Cornel Dinu, a comentat sansele pe care formatia din Stefan cel Mare le are la titlu in acest sezon.

"Dinamo are dificultati de lot, are a treia sau a patra sansa, dupa CFR, care e favorizata de arbitri, asa cum a fost si la ultima partida, Timisoara, apreciez competenta domnului Iancu, vine dupa aceea Vasluiul, care are o echipa buna.

Daca Dinamo va lua titlul va fi o reusita a grupului, dar e greu.", a declarat Cornel Dinu la GSP TV.

Dupa disputarea a 25 de etape, Dinamo ocupa locul 5 in Liga I, la patru puncte in urma liderului CFR Cluj.