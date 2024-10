Martorul cheie in scandalul Reghecampf-Dinu: "Iata care e adevarul"

Iulian Chirita recunoste ca l-a sunat pe Cornel Dinu pentru a-i cere sa-l ajute pe Laurentiu Reghecampf, care ar fi luat bani de la mafia pariurilor pentru a aranja un meci in Germania.

Chirita, nasul de cununie al tehnicianului "ros-albastrilor", spune ca-i pare rau ca a ajuns in presa acest subiect.

"Ceea ce a spus domnul Cornel Dinu este adevarat! Problema este ca nu aveam cum sa ocolesc acest adevar. Din pacate este implicata o persoana pe care l-am cununat si i-am botezat copilul. Mi-ar fi placut sa fie vorba despre altcineva, nu despre el si imi pare extrem de rau", a spus Chirita la Radio Sport Total FM.

"Se vede ca nu vrea sa intre in acest scandal, dar trebuia sa vorbeasca despre alte lucruri care-l preseaza acum nu despre asta... Nu stiu cine il sfatuieste sau nu, dar ma gandesc ca de ce nu iese sa puna stop la toate aceste acuze. Nu inteleg de ce a tacut si tace si acum. El este singurul care poate lamuri toate aceste discutii", a continuat acesta.

Scandalul dintre Cornel Dinu si Laurentiu Reghecampf a pornit dupa ce oficialul dinamovist l-a acuzat de blaturi pe antrenorul "ros-albastrilor".

Cornel Dinu face dezvaluiri incredibile despre Reghecampf

Reghecampf ii raspunde dur lui Cornel Dinu: Betiv, drogat...

Meciurile aranjate de Reghecampf ar fi avut loc in perioada in care acesta evola in Germania, la Energie Cottbus.

