Cornel Dinu, despre nationala de tineret: Niste jucatori aparuti doar prin sansa pamantului de face cateodata roade si in seceta

Romania a fost eliminata de la EURO din cauza golaverajului, chiar daca nationala lui Mutu a terminat cu acelasi numar de puncte ca si celelalte doua echipe calificate, Olanda si Germania."Daca stam sa ne gandim ce se intampla in fotbalul nostru si faptul ca niste jucatori practic aparuti doar prin sansa pamantului de a face cateodata roade si in seceta, adica sansa fotbalului nostru de a face fotbalisti fara conditii clare de pregatire la un nivel cu adevarat profesionist, ne-a facut sa reusim doua rezultate cu tari care sunt programate genetic pentru fotbalul de mare performanta, au traditie, au continuitate in cresterea jucatorilor de valoare, Olanda si Germania", a spus Cornel Dinu pentru fanatik