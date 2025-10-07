Fostul episcop al Hușilor, condamnat pentru viol, susține că este terorizat în închisoare. „Dă tot ce are ca să scape”

Avocații fostului episcop al Hușilor, Cornel Onilă, apelează la toate căile posibile pentru a-l scoate pe acesta din închisoare. Măsurile sunt luate în contextul în care Onilă se plânge de condițiile din arest, unde spune că este amenințat și jignit.

Apărătorii fostului episcop au făcut luni, 6 octombrie, o nouă cerere în numele lui Onilă, de „recurs în casație”, deși instanța nu s-a pronunțat încă asupra unei „contestații în anulare” depuse de aceștia în luna mai.

Apropiații lui Onilă susțin că fostul episcop al Hușilor le-a mărturisit că este amenințat și jignit de ceilalți deținuți, în penitenciarul Bacău.

„A spus că îl amenință și îl jignesc. Alții se poartă mai frumos, dar de jignit, e jignit. Mi s-a rupt sufletul de el, când l-am văzut în ce hal este. Da, suntem câțiva care mai trecem pe la el. Participă la activități ca să obțină zile pentru a scăpa mai repede. Umblă tot în haine negre și acolo. Speră să fie scos afară, avocații îi dau speranțe”, a povestit unul dintre vizitatori, potrivit Vremea Nouă.

Apropiații fostului episcop au mai spus că Onilă este foarte supărat pe cei pe care i-a ajutat cât a fost în fruntea Episcopiei, „i-a făcut oameni”, iar ei acum l-au uitat.

„Când ești la închisoare, te gândești la multe. El tot spune că cei la care nu se aștepta să nu-l sprijine au uitat tot binele pe care l-a făcut pentru ei. Dar se roagă la Dumnezeu și speră să scape de închisoare. El și nouă ne spune că nu a violat pe nimeni, dar acum numai el știe ce a făcut. Procurorii au spus una, judecătorii una, iar el spune alta. (...) A mai spus că el a fost condamnat pentru că s-a făcut presiune publică, iar cei trei foști seminariști au vrut doar să câștige bani de pe urma lui. Pe mine nu m-a ajutat cu nimic, dar sunt eu milos și mă duc să-i mai duc câte ceva”, a povestit unul dintre cei care continuă să-l viziteze pe Cornel Onilă în închisoarea din Bacău.

„El a socotit că, dacă are 8 ani de închisoare de executat, pe bază de bună purtare și cu participarea la activități, dar și cu regula aceea a executării a două treimi din pedeapsă, ar putea face cam 5 ani și 4 luni efectiv. Și ar scăpa, într-o idee optimistă, cam prin octombrie, noiembrie 2030. Dar a spus că nici nu vrea să se gândească la așa ceva. Dă tot ce are ca să scape. Îl mai ajută și unii care nu l-au abandonat”, a mai declarat un apropiat al lui Onilă.

Cornel Onilă a recunoscut în instanță că a întreținut relații intime cu un băiat de la seminar, dar a susținut că acela și-ar fi dat acceptul, menționează sursa citată.

Filmulețele compromițătoare

Scandalul legat de comportamentul lui Cornel Onilă, care vreme de 8 ani a fost episcop al Hușilor, s-a declanșat în anul 2017, atunci când el a depus o plângere la DNI Iași în care a afirmat că este șantajat.

În urma unor percheziții făcute de procurorii DNI la sediul Episcopiei, au fost descoperite mai multe materiale video compromițătoare și trei preoți au fost condamnați pentru șantajarea lui Cornel Onilă.

Procurorii au deschis și un dosar penal pe numele episcopului Hușilor, în care acesta a fost acuzat de viol asupra unor elevi de la seminarul teologic. A urmat un proces încheiat în 2025 cu o sentință definitivă a ICCJ care îl condamnă pe Cornel Onilă la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuată.

În același dosar, pentru aceleași acuzații de viol și abuz sexual a fost condamnat și arhimandritul Sebastian Jitaru, care a primit 15 ani de închisoare.

În timp ce fostul episcop Cornel Onilă a ajuns după gratii la Penitenciarul Bacău, conducerea BOR a transmis că acesta ar fi fost caterisit.

