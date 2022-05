Ada Palade, fiica actorului Cornel Palade, a plecat din România din cauza traumelor trăite în țara natală și s-a stabilit în Anglia.

Într-un mesaj tulburător pe Facebook, tânăra dezvăluie motivele care au făcut-o să ia decizia definitivă de a nu se mai întoarce la București.

Ada Palade spune că a fost victima abuzului sexual în România și detestă totul ceea ce se întâmplă în țara natală.

"S ar putea ca mulți să mă urască pentru ceea ce spun și să mă judece pentru ceea ce sunt, dar am ajuns în punctul în care nu îmi mai pasă ce spun alții.

Am plecat din România în urmă cu aproape 3 ani, mi-am părăsit familia pentru visul meu, gândindu-mă că voi avea prieteni adevărați, care să mă susțină. Credeam că acești oameni cred în mine, mă iubesc, dar se pare că cel mai important lucru era chiria pentru ei...

6 luni după ce m-am întors la Londra, am fost dată afară pe stradă. Apoi am rugat o altă persoană și din nou m-am înșelat, am fost dată afară din nou pe străzi fără niciun motiv întemeiat.

Mi-am părăsit familia și țara natală din cauza mentalității, a misoginiei și sexismului și a faptului că nu pot lucra într-un mediu în care prostia și prostituția sunt ridicate în slăvi.

Am plecat pentru că l-am văzut pe tatăl meu fiind disprețuit de oameni cărora le lipsește respectul și moralitatea. Am plecat pentru că am fost supusă abuzului și abuzului sexual în țara mea.

Am muncit pe rupte încă din copilărie pentru ca țara mea să mă trateze ca pe un gunoi atunci când mi s-au întâmplat acele lucruri rele.

Ads

Am fost agresată în mijlocul străzii de un șofer nenorocit de autobuz și nimeni nu a făcut nimic, poliția e cumpărată de Guvern.

Mă bucur atât de mult că sunt departe de acel Tărâm al Nimănui. România nu m-a tratat niciodată ca pe copilul ei. Am atât de multe lucruri de spus. M-am săturat să îmi țin gura închisă în legătură cu stilul de viață degradant și corupția care e în România", a scris Ada Palade pe Facebook.

Fiica actorului Cornel Palade a participat la show-ul X Factor în România și a ales să plece în Anglia, în plină pandemie.

Ads