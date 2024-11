Motivul pentru care fiul Corneliei Catanga nu mai vizitează mormântul artistei: „Mama nu e moartă”

Aurel și Alexandru Pădureanu, soțul și fiul Corneliei Catanga, nu au trecut nici acum după moartea cântăreței, deși au trecut trei ani de când aceasta a murit. Soțul regretatei artiste a făcut declarații uimitoare despre decizia fiului său de a nu mai vizita mormântul mamei lui.

Cornelia Catanga a fost o celebră artistă de muzică lăutărească, iar moartea ei a șocat întreaga țară, într-o perioadă mult încercată, când foarte mulți oameni au murit de COVID. Chiar și după ce a încetat din viață, soțul artistei, Aurel Pădureanu, crede că aceasta se roagă pentru el și fiul lor.

Impactul Corneliei Catanga asupra lui Alexandru Pădureanu, dincolo de moarte

Deși a murit în urmă cu trei ani, fiul Corneliei Catanga refuză să meargă la mormântul cântăreței și susține că mama lui nu a murit, că este în continuare vie.

„Înainte mă duceam la ea la mormânt și la două zile, în fiecare zi o perioadă. Acum, ajung la 3-4 zile. Mă duc singur, că băiatul nici nu vrea să vină cu mine. Mi-a zis: Mama nu e moartă. Și eu tot speram în primul an, ziceam că e plecată.

Când mi-am dat seama că nu o să mai fie niciodată, am intrat în depresie, plecam din casă. Eu la biserică mi-am găsit liniștea. Într-un an și ceva am slăbit 18 kilograme. Aveam o stare proastă, dar cum nu știu ce a făcut divinitatea. Poate se roagă ea pentru mine și Alexandru. Mi-a dat o putere teribilă.”

Ads

Cornelia Catanga, o celebră artistă de muzică lăutărească

Cornelia Catanga a fost o cântăreață română de muzică lăutărească, recunoscută pentru talentul său vocal inconfundabil. S-a născut pe 9 martie 1958 în Zeletin, județul Buzău.

Cariera sa muzicală a început în 1979, după ce a început să cânte alături de Romica Puceanu, o altă mare voce a muzicii lăutărești. În 1985, Cornelia a avut prima sa apariție ca solistă la Sala Polivalentă din București. Primul său album de studio a fost lansat în 1989, fiind acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu. De-a lungul carierei, a colaborat frecvent cu soțul ei, Aurel Pădureanu, cu care s-a căsătorit în 2009.

Cornelia Catanga a murit pe 26 martie 2021, la vârsta de 63 de ani, din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Ea a fost înmormântată pe 27 martie 2021 la Cimitirul Ghencea din București​.

Printre cele mai importante melodii ale Corneliei Catanga se numără „Șaraiman”, „Doamne, dă-mi putere”, „Aș pleca cu tine-n lume”, „Pentru cine am muncit” și „Foaie verde, măr domnesc”, care au rămas repere importante în muzica lăutărească românească.

Ads