Fundatia Corneliu Coposu ii cere prim-ministrului Florin Citu sa revina asupra deciziei de a-l demite pe Octav Bjoza

"Membrii Fundatiei Corneliu Coposu adreseaza d-lui prim-ministru rugamintea de a reveni de indata asupra acestei nedrepte decizii, deoarece presedintele A.F.D.P.R. reprezinta suferinta si jertfa celor care au luptat impotriva terorii comunisto-bolsevice si nu putem lasa ca memoria eroilor martiri ai neamului romanesc sa fie batjocorita", anunta Fundatia intr-un comunicat.Reprezentantii fundatiei remarca faptul ca informatia privind demiterea lui Octav Bjoza a aparut, la o saptamana de la comemorarea zilei nationale a fostilor detinuti politic anticomunisti.Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania Octav Bjoza a fost demis luni din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989."A pune in discutie dimensiunile Holocaustului si a incerca sa pui pe umerii comunitatii evreiesti aducerea comunismului in Romania este nu doar o incercare de a mistifica istoria, ci si un gest periculos pentru valorile democratice",si-a argumentat premierul Florin Citu decizia, referindu-se la un comunicat emis de asociatia condusa de Bjoza referitor la Legea nr. 232/2020, care aduce unele reparatii materiale copiilor fostilor detinuti politici, deportati, prizonieri si la propunerea ca prevederile legii sa nu se aplice "persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor in cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista sau legionara in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, precum si copiilor acestora". Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania (AFDPR), Octav Bjoza , a declarat marti, ca regreta faptul ca premierul Florin Citu interpreteaza comunicatul AFDPR din 12 martie in sensul ca organizatia "ar avea ceva" cu etnia evreiasca.Bjoza a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989."Toti aceia pe care eu ii reprezint sunt nu doar intrigati, revoltati, scarbiti de faptul ca langa noi, in temnitele si lagarele de exterminare, au murit inaintasii celor care m-au demis. (...) Imi pare foarte rau ca domnul prim-ministru interpreteaza, ba chiar da apa la moara unora cum ca noi am avea ceva cu etnia evreiasca. Aceasta etnie a adus stiintei si culturii mondiale personalitati de mare calibru, pe care nimeni nu le poate contesta. A veni pentru o mana de nemernici sa acuzi o etnie este o neghiobie. Este incredibil sa intarati pe unii impotriva altora. Eu la acest secretariat de stat nu am fost numit politic. (...) Este cea mai urata pagina a Partidului Liberal din ultimii 31 de ani, pentru ca se interpreteaza ceea ce am vrut noi sa spunem, sa cerem", a sustinut Octav Bjoza. Deputatul PNL Alexandru Muraru, consilier al premierului, a transmis marti, 16 martie, ca decizia prim-ministrului Florin Citu privind demiterea lui Octav Bjoza din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, este legitima si corecta.Muraru este consilier onorific al premierului si reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei."Derapajele si declaratiile inacceptabile cu privire la relativizarea Holocaustului ale domnului Octav Bjoza sunt incompatibile cu pozitia de demnitar al Executivului. In calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, condamn cu fermitate astfel de pozitii publice, precum ale domnului Bjoza, actiuni care angreneaza intregul Executiv, imaginea Romaniei si care nu pot fi tolerate.Falsificarea, distorsionarea sau relativizarea realitatilor Holocaustului de catre un demnitar, numit in functie de catre seful Executivului, aduce atingere grava angajamentelor si eforturilor pe care Romania le-a intreprins in ultimele doua decenii. Reexaminarea faptelor istorice sub forma negationismului deflectiv este o formula intalnita a negationistilor, iar aceasta nu poate fi tolerata, cu atat mai mult, din fruntea unei institutii nationale", a precizat Muraru in comunicatul de presa emis.Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, Octav Bjoza, a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989.Reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor au reactionat dupa ce prim-ministrul Florin Citu a decis sa il demita pe Octav Bjoza din functia in care ii reprezenta pe detinutii politici anticomunisti si precizeaza ca "gestul premierului PNL arata care este adevarata culoare a coalitiei de guvernamant: rosul aprins, al tancurilor sovietice, bolsevice".