Fostul ministru al Apararii Nationale, Corneliu Dobritoiu, s-a inscris in partidul condus din umbra de Dan Voiculescu

Condamnat cu suspendare

Ziare.

com

Corneliu Dobritoiu, va conduce Departamentul de Aparare si Ordine Publica din cadrul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), a transmis formatiunea politica printr-un comunicat de presa dat publicitatii duminica.Dobritoiu a fost ministru al Apararii in anul 2012, iar in prezent este general in rezerva.Inainte de trecerea sa in rezerva, in anul 2006, Corneliu Dobritoiu avea gradul de general-locotenent cu trei stele. Inainte de a fi numit ministru, el a mai detinut functia de secretar de stat in MApN si ofiter de Stat Major la Directia Cooperare si Securitate Regionala din cadrul Statului Major Militar International, Cartierul General NATO.Dobritoiu a avut de asemenea un mandat de senator din partea PNL in legislatura 2012 - 2016.Dobritoiu a fost condamnat definitiv in 2016, la un an de inchisoare cu suspendare si la plata a 15.846 de lei despagubiri civile catre MApN, in dosarul "Case pentru generali" privind cumpararea unor locuinte de serviciu in baza unor declaratii false."Romania are nevoie acum mai mult ca oricand de oameni cu viziune, de patrioti, de oameni care sa ia deciziile cele mai bune pentru tara lor si pentru romani. Proiectele politice si dorinta reala de construi m-au determinat sa ma alatur PPU (social-liberal). Am credinta si convingerea ca impreuna vom reusi sa ducem la bun-sfarsit multe dintre aceste proiecte", a declarat Corneliu Dobritoiu, conform documentului citat.Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) este condus de avocatul Daniel Ionascu, din pozitia de presedinte executiv. In afara de Melescanu, Dobritoiu va fi coleg de partid cu europarlamentarul Maria Grapini ,cu fostul sef al SIE Catalin Harnagea dar si cu fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu.Potrivit Adevarul, patronul Antenei 3, Dan Voiculescu , negociaza cu mai multi parlamentari PSD trecerea la PPUSL, partidul pe care-l conduce din umbra si in care i-a adunat pe Maria Grapini, Teodor Melescanu, Piedone si Gratiela Gavrilescu. Voiculescu il forteaza pe Marcel Ciolacu sa accepte o alianta PSD-PPUSL pentru alegerile locale si parlamentare, sustin surse din conducerea PSD.Dupa publicarea articolului, presedintele Partidului Puterii Umaniste (social-democrat) a trimis urmatorul drept la replica:"Consolidarea prezentei umanistilor in Parlament a inceput sa deranjeze!Campanii media in spatele carora se ascund persoane fara curaj, lipsite de tariepolitica, ataca actuala conducere a PPUSL in frunte cu subsemnatul.In calitate de Presedinte executiv, precizez ca toti cei care s-au alaturat PartiduluiPuterii Umaniste (social-liberal) au facut-o din proprie initiativa, regasindu-se invalorile pe care le promoveaza programul nostru politic si doctrina umanista.In perioada urmatoare, vom continua sa ne intarim echipa pentru a ne puteapromova, cu succes, solutiile economice si sociale pe care le sustinem.In ceea ce priveste interpretarile tendentioase referitoare la liderii partidului,subliniez ca profesorul Dan Voiculescu este, inca din 1991, autorul doctrineiumaniste, insa conducerea PPUSL este asigurata, alaturi de mine, de personalitatiprecum eurodeputatul Maria Grapini, deputatul Gratiela Gravilescu, domnul AlfredLaurentiu Mihai, Liderul Forumului Umanist (fost senator), domnul Stere Farmache,Coordonator al Departamentelor Profesionale ale PPUSL (fost Presedinte al Burseide Valori Bucuresti), domnul Liviu Neagu, Secretarul general al PPUSL, domnulMihai Teodor, Secretarul general adjunct al PPUSL.Daniel Ionascu "