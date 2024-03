Ce i s-a întâmplat văduvei lui Corneliu Vadim Tudor: ”L-am găsit în baie, în cadă. Nu știu pe unde a intrat”

Doina Vadim, văduva lui Corneliu Vadim Tudor, decedat la 14 septembrie 2015, a făcut dezvăluiri interesante în legătură cu ce i s-a întâmplat în ultimii ani în absența fostului politician.

Doina a fost împreună cu Corneliu Vadim Tudor aproape 30 de ani, astfel că a suferit enorm după moartea ”Tribunului”.

„Merg prin casă și parcă simt că cineva mă urmărește. De multe ori mă întorc. Îi simt prezența. El ne ocrotește. A fost operată Jeni (n.r. una dintre fiicele cuplului) de apendicită. Mi-a apărut în vis foarte insistent, câteva zile la rând și am zis că ceva se va întâmpla deoarece Corneliu îmi apare tot timpul în vis.

A făcut apendicită, aproape peritonită. Au operat-o și eu când am venit seara acasă, am găsit un porumbel alb în baie, în cadă. Nu știu pe unde a intrat pentru că eu am geam la baie și avea plasă.”, a declarat Doina Vadim Tudor, în cadrul emisiunii Povești de film, cu Mara Bănică, la Bollywood TV.

„A simțit că va muri pentru că înainte cu două zile s-a simțit rău. Eu l-am sunat pe domnul general Țintoiu. Am vorbit cu dânsul, mi-a zis să îl aduc la spital. Nu a vrut, sub nicio formă: ”Eu nu merg, lasă-mă cu doctorii ăștia”.

A doua zi după masă, a fost la o recepție la Ambasada Rusă, împreună cu fratele lui cel mare. De la recepție s-a dus la partid. Cei de acolo m-au sunat și mi-au spus: ”Doamna Doina, el este cam livid la față, cam verde””, a mai spus Doina Vadim Tudor pentru sursa citată.

