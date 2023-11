Corpul lui Vadim Tudor nu va mai fi depus la Senat: "Nu e nevoie, va ramane acolo"

Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Corneliu Vadim Tudor nu va fi depus in Senatul Romaniei, in ciuda dorintei in acest sens exprimata de vaduva politicianului.

Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, Biroul Permanent al Senatului a luat in discutie, marti, o solicitare a Doinei Vadim Tudor, privind aprobarea depunerii corpului neinsufletit al fostului senator Corneliu Vadim Tudor in sediul Senatului.

"De la primirea acestei scrisori pana la momentul analizei, in Biroul Permanent, corpul neinsufletit a fost deja depus la un lacas de cult si va ramane acolo, Biroul Permanent apreciind ca nu mai e nevoie sa fie deplasat de acolo la Senatul Romaniei", transmite Senatul.

Senatorul PNL Teodor Atanasiu a sustinut ca aceasta solicitare "nu este in acord cu pozitia geografica a Romaniei undeva in Europa".

De asemenea, transmite Agerpres, senatorii au tinut un moment de reculegere in memoria fostului lider PRM, la propunerea senatorului UNPR Serban Mihailescu.

Ads

Corneliu Vadim Tudor a murit

Corneliu Vadim Tudor a murit, luni seara, in jurul orei 18:30. Luni dupa-amiaza, acesta fusese transportat de urgenta la spital din cauza unor afectiuni cardiace. Presedintele PRM a trecut in nefiinta la Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare al Armatei.

Corneliu Vadim Tudor, inmormantat cu onoruri militare

Europarlamentarul va fi inmormantat joi, de la ora 12:00, la cimitirul Ghencea, si va avea parte de onoruri militare.

F.N.

Ads