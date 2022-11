C.V.Tudor, purtator de cuvant al unei organizatii evreiesti in UE

Presedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat ca a acceptat propunerea presedintelui organizatiei mondiale evreiesti Athra Kadisha, David Schmidl, de a fi purtatorul de cuvant al acesteia in UE.

El a aratat ca a fost de acord sa apere interesele acestei organizatii evreiesti in institutiile internationale pentru ca au un numitor comun: Biblia.

Vadim Tudor a mentionat ca primul pas pe care l-a facut in noua calitate a constat in solicitarea adresata in Parlamentul European de a se infiinta o comisie in cadrul acestui organism pentru apararea lacasurilor sacre ale tuturor religiilor.

Ads