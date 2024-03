Vadim: Basescu va incerca sa faca un Guvern cu PNL si Crin Antonescu premier

Intrebat daca are in plan "sa-l distruga, sa-l darame" pe Traian Basescu, presedintele PRM Corneliu Vadim Tudor a spus ca nu are ce sa mai darame pentru ca Basescu este deja daramat.

"Ce sa daram cand, saracul de el, e daramat deja? Eu incerc sa-l ridic. Hai, Traiane!", a declarat Vadim, marti, la Antena 3.

C.V. Tudor a adaugat, insa, ca presedintele pune la cale un plan "diabolic" sa elimine PSD de la guvernare dupa alegerile prezidentiale, cand "va incerca sa faca un Guvern cu PNL si Crin Antonescu premier".

Liderul nationalist a adaugat ca PRM nu a mai intrat in Parlamentul Romaniei in 2008 "din cauza Petrom", cand 700 de buletine de vot ale PRM au fost declarate nule.

Acuzatia lui Vadim vine in contextul in care pentru Elena Basescu, "copilul fara aparare al sefului statului" ar fi furat serviciile secrete si PD-L la sase maini.

"Tribunul" nu a uitat nici de presa, despre care a amintit ca l-a facut de la "pedofil pana la zoofil, mai aveau putin si ma faceau Benny Hill".