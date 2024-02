Vadim a luat-o peste bot de la UDMR

Desi i-a spus lui George Becali ca l-ar trage ata sa se afilieze la Partidul Popular European, Corneliu Vadim Tudor nu mai recunoaste.

Am aflat si de ce. Pentru ca tocmai a primit o scatoalca peste bot, si anumite medii spun ca de la PD-L, care a fost ajutat cu o informatie de UDMR.

Desi europresedintele Partidului Romania Mare a sustinut ca nu poate fi banuit ca ar vrea sa se afilieze la un grup de partide unde vicepresedinte este Orban Viktor, cel care, impreuna cu Tokes Laszlo, lupta sa duca Ardealul in Ungaria, realitatea este alta.

In octombrie 2004, secretarul general al PRM, Gheorghe Funar, a primit mandat sa ce? Sa coordoneze actiunea de afiliere a partidului unde? La PPE. Intreprindere pentru care in Congres s-a si votat schimbarea numelui PRM in PPRM. "P" de la "Popular". Treaba n-a mai iesit, ca flitul functiona si atunci.

La acea data, Orban era de doi ani vicepresedinte al PPE. Acelasi Orban care are basculele pregatite pentru pamantul ardelenilor.