Ultimele clipe din viața lui Corneliu Vadim Tudor, povestite de fiica sa: ”Am văzut chestia asta pe viu”

Lidia Tudor, una dintre fiicele lui Corneliu Vadim Tudor, decedat la 14 septembrie 2015, a făcut dezvăluiri despre ultimele clipe din viața fostului politician.

Într-un podcast moderat de Cristina Șișcanu, Lidia Tudor a relatat cele mai dramatice momente din viața sa.

„Noi știam că el e în moarte cerebrală și așteptam orice semn de la medici, eram la spital. Era deja 18.00 seara, mama intrase la el la 16:00, avea tensiunea foarte mare, îi făcuseră masaj la picioare, încercau să-l facă să simtă că noi suntem acolo

Noi am ajuns cu el la spital la 6 jumătate dimineața. Când noi am intrat la camera de gardă, a făcut 22 de stopuri cardiace, lucru pe care eu l-am văzut. Am văzut chestia asta pe viu, în momentul în care l-au scos din camera de resuscitări era în comă, dar noi nu știam”, a mărturisit Lidia Tudor.

”În momentul în care el a încetat să mai fie s-a produs în viața noastră un cutremur, o bombă atomică, care a ras tot. Pentru noi, oricine pe lumea asta putea să înceteze să mai fie, mai puțin tata.

Cumva m-am transpus într-un film în care trăiam o viață care nu era a mea, în care asistam la ce mi se întâmpla, dar simțeam că nu mi se întâmpla mie, ceea ce în limbaj psihologic se numește negare. Am mers la psiholog după un an. Asta mi s-a întâmplat mie, mamei, surorii mele”, a precizat Lidia Tudor la podcastul menționat.

