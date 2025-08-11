"Apele Române au stat pe un munte de bani". Ministra Mediului trimite Corpul de Control: "Când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat luni, 11 august, că va trimite Corpul de Control la Apele Române, după ce i-a certat pe reprezentanții instituției din subordine că nu au fost în stare să acceseze 350 de milioane de euro din fonduri PNRR, bani destinați pentru construcția de diguri și baraje.

„S-au pierdut mulți bani pe mediu. La Apele Române s-au pierdut 350 de milioane de euro. Scenariul evident este că, atunci când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință”, a spus Diana Buzoianu la Digi24.

Ministra a afirmat, zilele trecute, că cei de la „Apele Române” au avut la dispoziție sute de milioane de euro, în ultimii doi ani și jumătate, pentru a face îndiguiri și alte lucrări care ar fi putut preveni inundațiile, însă banii nu au fost accesați.

„Să spunem că ai fost totuși de bună credință și ai pierdut 350 de milioane de euro. Mai contează? Realitatea e că tu nu ai gestionat deloc corect situația și nu ai ce să cauți în funcțiile respective”, a tunat Buzoianu.

Ministra a fost extrem de deranjată de faptul că "Apele Române au stat pe un munte de bani".

„Problema principală la Apele Române sau una dintre problemele principale este legată de infrastructură. Noi, în general, la nivel național, trebuia să investim masiv în infrastructura împotriva inundațiilor, de prevenție și de oprire a unor consecințe ale inundațiilor care, în mod inevitabil, vor veni, fenomenele extreme vor veni din ce în ce mai des în România în perioada următoare.

Apele Române au stat pe un munte de bani, deci să nu ne imaginăm că nu au avut banii necesari. În ultimii doi ani și jumătate au avut 350 de milioane de euro pentru a avea digurile, barajele, polderele și, din păcate, s-au pierdut banii”, a atacat ministra.

