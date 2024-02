"Dacă nu îmi răspunzi la telefon când te sun, îți sparg fața". Atmosfera halucinantă de la locul de muncă descrisă de un corporatist terorizat de manager

În timp ce unii angajați se simt bine la locul de muncă și descriu o atmosferă relaxată, alții au experiențe de coșmar, mai ales dacă au superiori toxici.

Un tânăr a relatat situațiile tensionate pe care a ajuns să le trăiască după ce unul dintre colegii săi i-a adresat înjurături și chiar amenințări. Cazul este cu atât mai neobișnuit cu cât se petrece într-o corporație, iar cel căruia i se aduc acuzațiile grave este manager.

"Amenințat la locul de muncă"

"Am o situație la muncă și nu știu cum să o gestionez. Pe scurt un coleg (manager) de la locul de muncă (corporație) m-a amenințat. “Băi m..e! Dacă nu îmi răspunzi la telefon când te sun, îți sparg fața”, plus alte injurii, de am frigiderul plin.

Nu e primul conflict cu el, este agresiv și urlă fără motiv etc. Am centură neagră în ashihara și câteva meciuri MMA, dar am dezvoltat o tulburare anxioasă după ultimul meci (adversarul a ajuns la spital cu convulsii după lovitură destul de ușoară). Acest coleg a reușit să îmi dea trigger la anxietate și simt atacurile de panică după colț.

CEO-ul a auzit de conflict (martori în birou colegul agresiv pe speaker), dar ne-a pus să o rezolvăm între noi. Nu mai pot să merg la muncă, am o stare mega dubioasă cu nod în gât și puls ridicat, amețeli la volan. Cum procedez? Pot să fac plângere? Nu mai pot să mă intersectez cu el absolut deloc. Please help! Mulțumesc", a scris acesta pe Reddit.

"Îl suni sau îl faci să te sune cu amenințări și înregistrezi"

Acesta a primit mai multe sfaturi în comentarii.

"Wow, așa sunt șefi în Ro? "Rezolvați-o între voi"?"

"După o să se laude cum el este că un mentor pentru angajații lui și îi ajută să își găsească singuri soluții la probleme."

"La corporație cineva te sună și te amenință deschis. Să zicem că există așa ceva, oligofreni există chiar și sub căptușeală HR-ului. Cel mai simplu și direct, îl suni sau îl faci să te sune cu amenințări și înregistrezi. Oricum nu ai nicio problemă în a refuza să mai lucrezi cu cineva cu probleme psihice..tot HRul va lua măsuri, după ce le detaliezi. Și consult psihiatric prin asigurarea medicală de la angajator...simptome anxietate provocate de mediul de la birou. Va ajuta mai târziu."

"Mulțumesc pentru răspuns. Deci ar trebui să fac o plângere la HR scrisă. Am ajuns și la ei dar au dus discuția în altă direcție, cum că a avut și el o zi grea și să nu îl bag în seamă", a explicat autorul postării.

"Amenințarea cu bătaia se pedepsește cu închisoare. În locul tău l-aș înregistra și m-aș duce la poliție."

"Plângere scrisă la HR, eventual vezi ce scrie în Regulamentul Intern / Contractul colectiv de Muncă legat de plângeri. Sunt obligați să îți răspundă, altfel îi poți da în judecată că tolerează acte de hărțuire. Sunt HR, din păcate pare că tu ai parte de unul răuvoitor sau incompetent".

"Contabila a urlat la ea și a amenințat-o că o tunde la zero"

"Dacă lucrezi la o corporație, lucrurile sunt foarte simple. Orice corporație are un regulament anti bullying, anti hărțuire foarte amplu. Poți profita la maxim de el, cu condiția să te duci direct la cei din străinătate, nu la români. Dacă departamentul de HR din România îndeamnă la calm și liniște și evitare în cazul tău, mergi direct la Skip Manager-ul din străinătate, folosește adresa dedicată sesizărilor. Și da, înregistrează tot, îți va fi util. Din punctul meu de vedere, că fost angajat la cea mai mare corporație din lume, să fi fost într-o astfel de situație, întorceam compania pe dos, cel puțin pe plan local.

Dar na, în corporația asta, oricât de nebun ai fi, nu treci dincolo de niște limite clar trasate, toți au frică de regulament, și de-aia nu ai cum să te legi de nimeni. Toți ți-o trag subversiv și finuț. Cel mai mult a plusat un manager care mi-a zis că cu atitudinea mea nu o să fac mulți purici în companie. Și n-am făcut, e adevărat, dar nici n-am lăsat garda jos. Pfai, să fi primit vreo amenințare de genul celei primite de tine, cât am fost angajat, făceam si scandalul public, lăsam pe câțiva fără job. Din artele marțiale cred că e de luat atitudinea de non combat pacifist, dar de reacție fulgerătoare în cazul în care ești atacat. Lovești de nu are timp adversarul să își dea seama ce l-a lovit. Doar nu stai blajin să primești parul în cap."

"Băi nene? Ce se întâmplă în țara asta? Fix asta a pățit o prietenă la job. Contabila a urlat la ea și a amenințat-o că o tunde la zero".