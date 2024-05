Corporatiștii români, exasperați de indieni la locul de muncă. "Una, două, salut băieți, puteți verifica?"/ "Am ajuns să vorbesc și eu o engleză stricată"

În ultimii ani, România a fost nevoită să importe forță de muncă în diverse domenii pentru a satisface cererea crescută pe piața muncii. Printre acestea se află construcțiile, agricultura, industria alimentară, sectorul IT și serviciile medicale.

Principalele țări din care au fost aduși muncitori pentru a lucra în România includ state din Europa de Est, precum Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria, dar și țări din Asia, precum Vietnam și China.

Forța de muncă străină este crucială pentru a acoperi deficitul de lucrători în unele sectoare și pentru a asigura continuarea activităților economice și dezvoltarea infrastructurii.

Un român care lucrează într-o corporație alături de angajați de mai multe naționalități a deschis o discuție despre problemele pe care le întâmpină în interacțiunea cu aceștia.

"Cum vă împăcați cu indienii de la locul de muncă?"

Este întrebarea adresată de român utilizatorilor platformei Reddit, pornind de la experiențele personale.

"Eu sunt un umil corporatist care lucrează la o cooperativă cu vreo 100 de plantații prin toată lumea.

Sunt IT-ist, iar în afară de echipa mea și încă vreo 3-4 inși, tot IT-ul e externalizat în India printr-o companie de outsourcing. Sincer să vă spun, oameni mai slab pregătiți, mai incompetenți și cu mai puțin respect pentru munca lor ca indienii nu am văzut.

Ads

Am încercat să-i învățăm, nu se lipește de ei, am încercat să-i instruim să folosească Google înainte să ne arunce nouă toate problemele care le vin lor. I-am băgat în ședințe ca să încercăm să stabilim o ordine de lucru cu ei. Nimic. Zero. Nada. Yok.

În echipa mea suntem aproape 20 de inși din toată lumea, inclusiv indieni (nici ai noștri interni nu-s grozavi, da-ți faci treaba cu ei) și pe toți ne-au disperat ăștia externalizați cât trebuie să lucrăm după ei. Una două, "Salut băieți, puteți verifica?"

În 90% din situații, problemele ajunse la noi țin tot de ei, dar oamenii nu mișcă un deget, dau problema către echipa noastră, noi ne pierdem timpul investigând și în final tot ceva ce ține de ei este, dar până nu le dăm mură în gură ce și cum să facă, nu fac nimic."

"Sunt ținuți în puf pentru că-s ieftini"

Acesta a precizat că problemele nu le sunt străine celor din conducerea companiei.

Ads

"Am ajuns în pragul în care suntem îndemnați de manageri să refuzăm să mai lucrăm cu ei până nu ne dau informații concrete și corecte și până nu vedem un minim de investigație din partea lor.

Partea proastă e că deși a ajuns la urechile împărăției de sus de la vârf de multe ori subiectul asta, sunt ținuți în puf pentru că-s ieftini. Știm cu toții că la corporație contează să fie ieftin, nu bun.

La voi cum e? Voi îi mai suportați? Mie deja îmi crește tensiunea când văd în notificările de la mail sau teams un nume indian.

PS: Nici nu se pune problema de rasism. Am avut aici în Românica un coleg transferat din India de la care am învățat foarte multe și îl respect maxim. La fel și cei din echipa mea. Nu-s grozavi, dar își dau interesul mai mult. Iar asta e de apreciat, că nu s-a născut nimeni învățat", a scris acesta pe Reddit.

"Am ajuns să vorbesc și eu o engleză stricată"

Ads

În comentarii, mulți îi împărtășesc opiniile și dau exemple concrete.

"Ședințe peste ședințe peste zi, cu ei, de am ajuns să vorbesc și eu o engleză stricată - dacă într-o zi dau și din cap....Iubesc Teams că pot activa subtitrarea. După fiecare ședință dau un email să confirm ce am discutat și să rămână scris pentru că... E NEVOIE!!. Da, unii sunt super competenți și profesioniști, am o indiancă...spirt! și prefer să lucrez cât mai mult cu ea, dar proporția e cum e.

Ca și la tine, nu dau informații, răspund în 2 lei, răspunsul este YES YES și după 15 min de vorbit înțeleg că nu au făcut nimic din ce discutăm. Și apoi ne-au zis că îi tratăm superior."

"Să te ferească Dumnezeu de indianul în poziție de conducere!"

"Mă înțeleg bine cu ei, sunt decenți și ca oameni și profesional. Dar îi filtrăm. Și la angajare și după aia. Dacă e unul bătut în cap e out. Și nici nu prea angajăm pe poziții înalte în India, doar muncitori la sapă. Arhitecții, managerii etc. sunt în Europa.

Ads

Firmele care nu au niciun standard la angajare sunt cam de rahat și ar trebui evitate."

"O să schimb compania, prea m-au consumat 2 ani indienii ăștia"

"Firma de outsourcing la care sunt angajată în prezent e indiană, manager direct indian. La client 90% dintre colegi indieni. Managerul indian un jeg de om, să te păcălească, minte, zice ceva după care neagă. Colegii indieni sunt împărțiți, unii foarte ok, smart, implicați, alții zici că sunt picați din cer, nu înțeleg, nu vorbesc bine engleză, zic că fac și nu fac. Pe scurt, o să schimb compania, prea m-au consumat 2 ani indienii ăștia."

"Am lucrat și lucrez cu asiatici, dar problemele cu indienii sunt aceleași dintotdeauna așa că nu mă bag la nici un proiect sau firma în care au predominant oameni de acolo. În afară de procentul acela infim de competenți, restul îs o adunătură de bătuți în cap care plimbă mingea dintr-un teren în altul. Nu numai că nu ajută, dar te și încurcă.

Și nici accentul nu îl suport. Adică nu pot urmări nici ceva pe Youtube dacă vorbește un indian, mă zgârie pe creier. Asta e, poate nici alții nu suportă accentul meu, până una alta, cât am de ales, îi evit total."