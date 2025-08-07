„Am renunțat la jobul din corporație și câștig mai mult făcând o muncă despre care toți cred că nu aduce bani”. Cu ce se ocupă o tânără după ce a demisionat

Maisy nu lucrează niciodată mai mult de cinci ore pe zi FOTO captură TikTok/ maisytait

O femeie a dezvăluit că a renunțat la slujba ei din corporație și acum câștigă mai mult dintr-o afacere despre care oamenii cred că aduce bani puțini.

Maisy Tait, în vârstă de 24 de ani, din Marea Britanie, s-a săturat de rutina plictisitoare 9-17 și a decis să încerce un job care îi permite să stea toată ziua afară, la soare, potrivit thesun.co.uk.

Acum lucrează cu normă întreagă și plimbă câini și a mărturisit că acest lucru i-a făcut viața „de 10 ori mai bună”.

„Mi-aș dori să pot merge înapoi în timp și să-i spun versiunii mele mai tinere că voi găsi un job pe care îl iubesc”, a spus ea într-un videoclip postat pe contul ei de TikTok.

Maisy nu lucrează niciodată mai mult de cinci ore pe zi și este plătită să se joace cu căței adorabili.

Ea a mai spus că preferă să aibă o viață în afara muncii decât să câștige o grămadă de bani; totuși, a adăugat că este o concepție greșită faptul că acest job nu este bine plătit.

„Poți fi plătit la fel de bine sau chiar mai bine decât într-un job corporatist”, a spus ea.

Tânăra îi preia pe aceștia cu un Range Rover de lux. Ea a mărturisit că s-a atașat foarte mult de toți câinii de care are grijă.

„Sincer, îi iubesc de parcă ar fi ai mei”, a spus ea.

Maisy îl ia chiar și pe propriul ei câine, Bernie, un cățel de șapte luni, cu ea la plimbări, iar acesta adoră să se joace cu ceilalți câini.

La 18 ani, Maisy a renunțat la facultate și nu știa ce să facă cu viața ei.

A trecut prin patru joburi corporatiste pe care le-a urât, înainte să își deschidă o afacere de organizare de evenimente, iar apoi businessul de plimbat câini.

„Pur și simplu îmi aduce atâta fericire”, a spus ea.

Videoclipul lui Maisy probabil a impresionat mulți oameni, adunând peste 239.000 de vizualizări pe platformă.

Utilizatorii TikTok s-au grăbit să comenteze și să-și împărtășească părerile.

O persoană a scris: „Nu înțeleg de ce cred oamenii că noi câștigăm bani de buzunar.”

„Câștig mai mult decât în fostul meu job, dar acum lucrez part-time.”

O altă persoană a comentat: „Cum e să trăiești visul meu?”

O a treia persoană a spus: „Cum pot să fac și eu asta? Scoateți-mă de la birou!”

