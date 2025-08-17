Cum e să lucrezi într-o corporație când ai peste 60 de ani. "A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut"

Angajații care continuă să lucreze în corporații și după vârsta de 60 de ani nu reprezintă un fenomen foarte răspândit, însă prezența lor aduce o valoare aparte. Deși cazurile nu sunt foarte numeroase, acești profesioniști contribuie cu o experiență solidă, o cunoaștere detaliată a proceselor interne și o perspectivă echilibrată asupra schimbărilor organizaționale. Aceștia pot deveni mentori pentru colegii mai tineri, oferind stabilitate și înțelepciune practică într-un mediu de lucru adesea marcat de ritm alert și presiuni constante.

Totuși, menținerea activității după această vârstă vine și cu provocări. În unele situații, adaptarea la tehnologiile noi și la cerințele tot mai dinamice poate fi dificilă, iar corporațiile tind să prioritizeze energia și disponibilitatea generațiilor mai tinere. Pe de altă parte, avantajele sunt clare: expertiză acumulată, loialitate, capacitatea de a gestiona relații complexe și o atitudine matură față de rezolvarea problemelor.

Deși mai rare, aceste exemple demonstrează că vârsta nu este o barieră absolută, ci mai degrabă un test al adaptabilității și al valorii recunoscute de organizație.

"Există supraviețuire?"

Recent, subiectul a fost comentat în mediul online, după ce un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă.

"Mă întreb cum e să lucrezi într-o corporație la o vârstă de 60+, mai ales în IT. Există supraviețuire?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Omul își făcea treaba"

Postarea sa a strâns peste 100 de comentarii. Unii au dat exemple concrete, alții și-au dat cu părerea. Multe dintre opinii se referă la domeniul IT.

“Aveam un coleg pe la vreo 70. Era programator Cobol (un limbaj de programare creat în anii ’60, folosit mai ales în domeniul afacerilor, al băncilor și al instituțiilor mari). A venit clientul în vizită și i-a căzut fața când l-a văzut. Dar nu au fost probleme că omul își făcea treaba. Era respectat, dar nu ieșea afară cu colegii în pauze și nu prea socializa. A ieșit la pensie când a vrut. Nu a fost dat afară sau ceva.“

“La 60 de ani exact nu cunosc, dar cunosc oameni în jurul vârstei de 55 de ani. Sunt foarte OK. Muncesc cât au normă și își văd de viața. Dacă ești serios și te ții de treabă, o să fii bine la orice vârstă.

Un lucru foarte important este să fii activ fizic și să îți întreții organismul. Nu este o chestie așa de hobby, cum este văzut în România; sportul trebuie făcut, dacă nu, vei pica încet-încet oricum.”

“Da, dar depinde de tine cum e. După 40 de ani, cam astea sunt opțiunile pe care le văd:

ai deja experiență și conexiuni bune și poți face contracting pe bani frumoși

ai un job oarecum sigur dacă ești bun și eventual specializat pe ceva anume sau ești "ăla care știe totul despre x"

urci pe scară de management dacă e de tine

Dacă nu bifezi una din cele de mai sus și ești dat afară, poate fi tricky, mai ales într-o perioadă ca asta.”

“40+ here, primesc cel puțin 1-2 mesaje pe săptămână de la recrutori.

Nu bifez niciuna din cele 3, mă rog, mă consider bun pe ce fac după 20 de ani de experiență, dar nu sunt ăla care știe totul despre X, doar învăț repede și știu mai multe decât noii programatori.

Am prieteni de 45-50 care au fost dați afară și s-au angajat în timp record anul acesta la Microsoft și Adobe.”

“Am cunoscut oameni ce au lucrat în IT din tinerețe. La vârsta de 60 de ani, au reușit să trăiască din comisioane/contracte de mentenanță. Au reușit să facă un produs sau mai multe și să trăiască din contractele de mentenanță. Sunt ferm convins că pentru noi nu se aplică. Un produs relevant astăzi, în 10 ani, nu o să mai existe. D'apoi să producă venit pasiv.”

“Am avut acum câțiva ani un coleg englez de 70 de ani. Graham se pensionase deja, însă a pierdut mare parte din investiții în criză din 2008 și, astfel, a trebuit să reintre în câmpul muncii. Din ce zicea, făcuse chestii puternice la viața lui, dar acum era extrem de lent și îi era incredibil de greu să înțeleagă chiar și chestii elementare. Recunoștea și el că i-a încetinit mintea. Într-un final, a fost concediat după vreo doi ani (la firma la care lucrez acum nu cred că rezistă nici câteva zile și era deja zburat). Sper să pot lucra cât mai mult, dar nu depinde doar de noi. Ideal e să ai și ceva backup în cazul în care nu mai faci față, chiar dacă ai vrea să mai lucrezi.

Voi ce planuri aveți pentru a nu ajunge într-o astfel de situație? Nu cred că putem controla totul, dar poate totuși există anumite măsuri pe care le-am putea lua din timp.”

“Am avut un coleg "programator" care avea vârsta de pensie, stătea jumătate de zi la telefon de la birou cu soția și ne deranja, 4 ore pe zi, nu exagerez; când îi dădeam taskuri, îmi zicea direct că să nu îi dau prea multe de făcut. I-am făcut observație de mai multe ori și a plecat într-un final "din cauza mea".“

"Mulți sunt surprinși când află câți ani am"

“Ai o grămadă de avantaje. În primul rând, vârsta și experiența acumulată. După 30-40 de ani de programare, nimic nu te mai sperie. Nu te mai stresează nimeni inutil - de cele mai multe ori codezi MVP-uri sau concepte pe care le predai apoi echipelor pentru dezvoltare. Ai un CV solid, cu zeci de proiecte funcționale pe care le poți arăta oricând.

Partea mai puțin plăcută? Hârțogăraia și rolul de manager. Pe la 50 de ani, de cele mai multe ori ești deja într-o poziție de arhitect, combinată cu project manager, product owner, scrum master și încă alte câteva roluri. Scrii oferte, documentații tehnice, gestionezi relația cu beneficiarii, ții echipele unite, ai grijă de orgolii și pui accent pe formarea lor (pentru că, în 90% din cazuri, problemele nu sunt tehnice, ci de interacțiune umană). Îți aduci aminte ce-ai făcut într-un sistem livrat acum 10 ani, care încă funcționează, și negociezi pentru a-i adăuga o nouă funcționalitate. Lista e lungă. De multe ori stai să te întrebi "ce dracu fac aia" când simți că o echipă e în impas, dar nici nu zici nimic.

Eu sunt un tip destul de relaxat, iar mulți sunt surprinși când află câți ani am, că lucrez în IT și că încă programez.

Partea mai puțin „glamour”: bătături la coate după ani de birou, câteva kilograme în plus (după 55 nu prea îți mai vine să mergi cu bicicleta la job), ochii obosiți - ochelari serioși pentru citit - și probleme cu atenția distributivă. La 40 de ani puteam să codez și să discut în paralel despre orice; acum, ori una, ori alta.”

“Am colegi în jurul vârstei de 55-60 de ani, atât în România, cât și din afară. Oamenii sunt foarte ok, deschiși la minte și foarte comunicativi. Unii dintre ei par chiar de 40 de ani, atât ca aspect, cât și ca energie.”

