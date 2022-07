Voluntarii "Justițiarului din Berceni" care prind pedofili în București. Cum au demascat un prădător sexual într-un parc al Capitalei

Alex Constandachi are 31 de ani și lucrează în vânzări, la o corporație. În timpul liber organizează operațiuni de flagrant pentru presupuși prădători sexuali, alături de alți tineri voluntari care i s-au alăturat în demers.

Alex Constandachi a devenit cunoscut în mediul online sub numele "Justițiarul din Berceni", cartierul din sudul Capitalei în care locuiește.

Operațiunile de flagrant sunt filmate și apoi postate pe Internet.

„Eu am încercat mereu să promovez bunul simț. Nici nu știu cum să-ți explic cum am ajuns să prind prădători sexuali. M-am trezit într-o zi și am zis "vreau să prind prădători". Știam că e o problemă în România cu chestia asta. Știam că multe fete sunt agresate în online și fizic de astfel de oameni. Am avut norocul să-l prind pe cel de la Titan. După ce l-am prins, am simțit o adrenalină extraordinară și mi-am dat seama că asta vreau să fac mai departe, cât mai mult”, spune Alex.

Alex Constandachi își așteaptă repartizarea la Poliția Militară.

La început se ocupa de cei care parchează ilegal, tot o formă de activism social online. Apoi, prinderea unui presupus pedofil i-a adus o faimă bruscă.

„Eu înainte de chestia asta adunam jaloane de pe stradă și mă luam de mașinile parcate aiurea. Aveam 2.000 de oameni care mă urmăreau, ăștia erau prietenii mei. Totul a explodat și am fost văzut. Nu mai avea sens să nu fiu văzut. Accept situația.”

Proiectul Justițiarul de Berceni e finanțat inclusiv cu bani din donații. Există un cont de Patreon, o platformă online unde creatorii de conținut pot implementa un serviciu tip abonament și prin care se pot astfel finanța.

Contul de Facebook al Justițiarului are în opt săptămâni de activitate, peste 15 mii de urmăritori, iar popularitatea sa e în creștere.

Jurnaliștii de la Press One au participat la un flagrant.

La unele dintre acțiuni, la final este chemată poliția. La altele, agresorilor li se aplică diverse pedepse. Cei căsătoriți sunt forțați să-și anunțe soțiile despre planurile pe care le aveau.

Cum a decurs întâlnirea dintre un bărbat de 38 de ani și o minoră de 14 ani, puteți citi în reportajul realizat de jurnaliștii publicației PressOne.

