Mesajul plin de furie transmis de un român angajaților din corporații. "Majoritatea colegilor te-ar vinde pentru o mărire de 100 de lei (brut)"

Viața angajaților în corporații este adesea caracterizată printr-un program de lucru structurat, responsabilități bine definite și, în multe cazuri, oportunități de avansare pe scară ierarhică.

Totuși, unii angajați se confruntă cu presiune mare pentru a atinge obiective ambițioase, ore suplimentare frecvente și un mediu competitiv.

Percepția asupra corporațiilor variază: unii le văd ca pe locuri de muncă stabile și profesioniste, care oferă beneficii și dezvoltare personală, în timp ce alții le consideră organizații axate pe profit, unde angajații pot deveni „rotițe” într-un sistem mai mare. Această diferență de percepție depinde adesea de cultura internă a companiei și de experiențele individuale ale angajaților.

Subiectul este dezbătut frecvent sub diferite forme în mediul online. Recent, un utilizator al platformei Reddit li s-a adresat corporatiștilor într-un fel de scrisoare deschisă.

"Un fel de "omul nou" al comuniștilor, doar că de pe Temu"

"Drag corporatist român...

Începe și la noi, mai ales în orașele mari, dar uneori și în cele medii, să se răspândească cancerul infect numit și "cultură corporate". Știu că unii deja aveți furcile, topoarele și torțele pregătite, dar lăsați ideea să meargă puțin mai departe.

Dacă analizăm sincer situația, cele mai multe elemente de "cultură corporatistă" sunt toxice, dezumanizante și nu servesc decât unor câțiva siniștri care își freacă mâinile când văd că dronele cuminți se apropie din ce în ce mai tare de stereotipul robotului pe care și-l doresc. E un fel de "omul nou" al comuniștilor, doar că de pe Temu. Aici mă refer la limbajul specific de lemn, la falsitatea dusă la rang de virtute, la lozincile tipice, la stilul de viață aproape identic al membrilor sectei, la gândirea de turmă și mai ales la linsul bocancilor liderilor supremi.

Știu că sunt și unii ceva mai destupați la minte, dar, din păcate, par să fie în minoritate, așa că vin eu cu niște "PSA"-uri", a scris acesta. A continuat, apoi, cu recomandări ferme și argumentate adresate celor care lucrează în corporații.

"Cel mai probabil nu vei fi promovat"

"NU, NU te mai oferi voluntar să faci toate rahaturile pe gratis. Nu te va observa nimeni la modul în care îți dorești tu. Nu, cel mai probabil nu vei fi promovat, ci chiar mulți superiori vor prefera să rămâi unde ești, pentru că sunt șanse mari ca următorul care vine pe acel post să nu facă atât de multă muncă gratis pe lângă cea din fișa postului.

NU îl vei mulțumi niciodată pe superiorul ĂLA pretențios. El știe doar că trebuie să stoarcă cât mai mult din fiecare nefericit de pe plantație și că linia de pe grafic trebuie mereu să fie cu țepușă-n sus."

"Majoritatea colegilor te-ar vinde pentru o mărire de 100 de lei (brut)"

"NU, sănătatea ta psihică nu se va îmbunătăți dacă alegi să stai 12 ore pe zi în blocul de sticlă cu birouri open space. Toate problemele pe care le ai în viața reală vor rămâne acolo (unele chiar se vor agrava între timp).

NU, colegii/ managerii/ hașerisdele nu sunt prietenii tăi. Nu ești apreciat în adevăratul sens la corporație. Majoritatea colegilor te-ar vinde pentru o mărire de 100 de lei (brut) și toți managerii ar scăpa în secunda 2 de tine dacă apare un AI care-ți face treaba la măcar jumătate din performanță. Sau mă rog, până ajungem acolo, mai fac băieții un outsourcing prin Vietnam sau India dacă e.

NU, faptul că folosești non-stop jargonul sectei corporației nu te face mai interesant. Voi va dați seama cât de trist e că unii doar despre asta vorbesc și în timpul "liber" (dacă-l mai putem numi așa în acest context)?

Și NU, nu vreau să arunc cu maro în cei care lucrează în astfel de organizații și sper să nu se înțeleagă în felul ăsta faptul că am exprimat ce aveam de zis pe un ton mai dur. Fac însă o pledoarie că măcar o parte bună din voi SĂ NU MAI PERPETUEZE CANCERUL. Da, știu că pentru mulți corporația le aduce un venit ceva mai mare decât alte locuri de muncă și că toată lumea trebuie să pună o pâine pe masă și că s-a obișnuit cu un anume stil de viață. Râdem la stereotipul "suntem cu toții o familie aici" dar omitem că nu mai existau lozinci de genul dacă nu puneau botul o grămadă de fraieri la ele."

"Locul de muncă la corporație e doar un afurisit de JOB"

"Nu are rost să mai participați la dezumanizare benevolă și gratuită. Nu, viață nu e doar excel, SAP, KPIs și alte 20 de biblii de prescurtări, acronime și lozinci corporatiste. Locul de muncă la corporație e doar un afurisit de JOB, cu un contract care stipulează un număr fix de ore și o fișa a postului care descrie o listă clară de atribuții. Atât.

În final, nu uita, de fiecare dată când cineva devine roboțelul perfect al corporației, cineva din upper management zâmbește larg și își freacă palmele, gândindu-se la ce bonusache împușcă pe spatele tău. Asta doar 5 minute, că după îi întreabă iar pe băieții de la IT când e gata AI-ul care să te înlocuiască pe tine și pe jumătate din colegii tăi", a scris acesta pe Reddit.

"Corporațiile străine din România sunt printre cele mai ok locuri de muncă"

Postarea sa strâns sute de comentarii. Mulți îi demontează abordările.

"De fiecare dată când citesc un text de genul, mi se pare că sunt singura persoană care a lucrat în corporație 5 ani și nu a întâlnit nicio persoană căreia să i se aplice cele scrise. Toată lumea lucra fix cât era nevoie și la finalul programului se rupea ușa.

Poate am lucrat eu într-o bulă, cine știe.."

"Am stat 30 de minute peste program la un moment dat să termin ceva și să nu fie nevoie să o iau de la 0 săptămâna următoare... m-a văzut șeful și mi-a zis că nu-mi organizez bine timpul. Lecție învățată de atunci, avea dreptate", a confirmat altcineva.

"În general, corporațiile străine din România sunt printre cele mai ok locuri de muncă, dpdv financiar, al beneficiilor, al persoanelor cu care interacționezi, dar și al felului în care ești tratat. Normal, există și excepții, se fac greșeli, se mai strecoară româneli de tot felu, dar în general n-o s-o duci rău într-un astfel de mediu, în ciuda a ceea ce vezi propovăduindu-se online."

"Sunt singurul care chiar și-a primit măriri în corporație (câteodată și de 2 ori pe an) fiindcă îmi place să organizez activități extra pentru angajați (în general sportive) și nu vrea angajatorul să mă piardă?

Ce nu știe angajatorul e că dacă nu aș organiza evenimente aș intra în depresie cu jobul normal și repetitiv."

