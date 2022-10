Beneficiile unui corset modelator. De ce ai nevoie de unul chiar acum

Toată lumea își dorește un corp perfect. De la o siluetă perfectă, cu talie bine definită, până la o postură dreptă, totul duce la o frumusețe demnă de invidiat. Pierderea în greutate este o luptă continuă pentru femei.

Acestea se supun, de multe ori, unor diete draconice pentru a ajunge la silueta dorită, însă odată obținută silueta perfectă, revenirea la alimentația de dinainte duce la acumularea kilogramelor pierdute. Există însă o soluție, pe cât de simplă, pe atât de ușor de folosit pentru a ajunge la silueta dorită sau pentru a te menține. Este vorba despre un corset modelator.

Știi deja că în trecut femeile purtau corsete pentru a arăta perfect. Nu erau comode, însă le ofereau o siluetă perfectă, ascundeau toți colăceii și alte imperfecțiuni și le ajutau să stea drepte. Ei bine, vremea corsetelor a revenit, însă nu a corsetelor pe care le știm din filme. Este vorba despre corsetele modelatoare, care sunt comod de purtat și care se poartă pe sub hainele clasice. Aceste corsete sunt ajustabile astfel încât să poată fi strânse pe măsură ce pierzi din centimetrii din talie.

Un corset modelator te va ajuta să-ți modelezi talia fără efort. Îl poți purta întreaga zi, atât la muncă, dar și acasă. Deoarece poate fi purtat pe sub hainele clasice, acest corset nu doar că te va ajuta ca în timp să obții silueta dorită, dar pe moment, te va face să arăți mult mai bine în rochia de seară, sau în hainele obișnuite, prin simplul fapt că ascunde colăceii.

Cum funcționează un corset modelator

După cum am menționat și mai sus, un corset modelator poate fi purtat fără probleme pe sub hainele clasice. Îl poți purta fără probleme la muncă, când ieși în oraș, la shopping sau acasă. Acesta nu este vizibil pe sub haine și nimeni nu va ști că îl porți.

Un corset modelator pentru slăbit este fabricat din latex și trebuie să aibă inserții din otel inoxidabil care să-l susțină. Acesta trebuie să aibă prindere ajustabilă, de exemplu printr-un sistem de tip moș și babă, care să îți permită să-l strângi pe măsură ce pierzi din centimetri. În acest fel nu vei fi nevoită să cumperi un corset nou la fiecare doi-trei centimetri pierduți.

Atenție! Este foarte important ca materialul din care este fabricat să fie latex, deoarece acesta este confortabil, moale și nu te va incomoda pe parcursul zilei. În plus, este mai rezistent decât unele fabricate din material.

Vei observa că de îndată ce pui un corset modelator pe tine vei avea o poziție mai dreaptă, nu vei mai sta cocoșată și vei avea o poziție adecvată indiferent că stai la birou ore în șir sau stai mult timp în picioare.

Un corset modelator talie, după cum îi spune și numele, nu face altceva decât să-ți modeleze talia. Acesta nu îndepărtează vergeturile sau petele inestetice și nu reduce kilogramele în plus. Singurul mod în care poți pierde în greutate purtând corsetul este prin faptul că purtându-l vei mânca mai puțin. Acesta este și motivul pentru care, dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, pe lângă purtarea corsetului trebuie să apelezi la o dietă echilibrată și la un program sportiv care să-ți tonifice musculatura.

Cu ajutorul corsetului poți obține o siluetă de viespe prin faptul că, în timpul purtării, corsetul strânge abdomenul, reducând semnificativ spațiul din acesta și forțând deplasarea coastelor plutitoare mai sus. De regulă, primele rezultate se pot observa cu ochiul liber (fără să porți corsetul) după 6-12 luni de purtare zilnică.

De unde poți achiziționa un corset modelator

Poți achiziționa un corset modelator atât din magazine fizice (în special din cele cu lenjerii intime), cât și online, de pe diverse site-uri. Cel mai bun corset modelator la un preț mic îl vei găsi însă doar pe teamdeals.ro.

