Clotilde Armand, despre perchezițiile DNA vizând terenuri din Herăstrău: "Poate acum înţelege toată lumea miza PUZ Sector 1"

Primarul USR al Sectorului 1 Clotilde Armand, afirmă că jaful generalizat din Parcul Herăstrău face obiectul celei mai recente anchete DNA, referindu-se percheziţiile desfăşurate marţi, 28 noiembrie, de DNA în Bucureşti, într-un dosar care vizează obţinerea pe nedrept a 24 de terenuri ale statului.

”Sentinţe civile falsificate integral, expertize cadastrale măsluite, funcţionari publici corupţi, acesta este peisajul jafului generalizat din Parcul Herăstrău, care face obiectul celei mai recente anchete DNA. Hoţia imobiliară din Parcului Herăstrău era vizibilă pentru toţi cetăţenii de bună credinţă.

Poate acum înţelege toată lumea care era miza PUZ Sector 1 promovat de fosta administraţie PSD, în frunte cu Dan Tudorache: betonarea spaţiilor verzi şi liber la construit în Herăstrău şi Pădurea Băneasa. M-am luptat ca acest PUZ să nu intre în vigoare şi am blocat în instanţă adoptarea lui”, scrie pe Facebook primarul Sectorului 1.

Ea afirmă că, la sfârşitul anului 2020, a început în administraţia locală a Sectorului 1 o reformă fără precedent - arhitectul-şef a fost schimbat, iar compartimente esenţiale au fost reorganizate ”pentru a servi comunitatea locală şi nu rechinii imobiliari” - Urbanism, Cadastru, Poliţie Locală- Disciplina în Construcţii, Taxe şi Impozite.

Ads

”Nu întâmplător, când am venit în Primărie am găsit la Cadastru o situaţie catastrofală: domeniul public era cadastrat la nivel de mai puţin de 5%! Nici măcar cele 50 de străzi înscrise la OCPI nu erau corect cadastrate: deşi în realitate au 6 metri lăţime, în planurile cadastrale ele figurau în anumite locuri cu numai 1 metru, restul figurând ca proprietate privată. Adică persoane private şi-au cadastrat abuziv o parte din domeniul public înaintea primăriei. Informaţiile pe care vi le-am prezentat aici le-am mai spus public în repetate rânduri în ultimii trei ani. Acum spun mai apăsat ca niciodată: Tot ce am moştenit la Sectorul 1 de la PNL şi PSD a fost doar jaf şi hoţie instituţionalizată”, conchide edilul.

Marți, 28 noiembrie, DNA a efectuat percheziții în 11 locații din București. Locațiile implicate sunt sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice.

Dosarul de corupție este legat de atribuirea ilegală în cazul a 24 de terenuri care se află în proprietatea statului.

Conform unor surse judiciare, persoanele implicate în acest caz identificau terenuri aflate în proprietatea statului, în special în Sectorul 1 al Capitalei, în apropiere de Parcul Herăstrău, apoi falsificau sentinţe civile din instanţe care atestau în mod fals dreptul lor de proprietate şi, cu complicitatea unor funcţionari din Primării şi de la Cadastru, reuşeau să le pună în aplicare. Ulterior, vindeau terenurile, obţinând în acest mod 10 milioane de euro.