Cât a fost dispusă să plătească o tânără să fie angajată procuror deși nu avea licență în Drept: ”Vorbim de magistratură! Nu o angaja în piață!”

O femeie din Teleorman a fost dispusă să plătească o mică avere doar pentru a fi angajată ca procuror la o unitate de Parchet din București, deși nu avea licență în Drept și, evident, nici nu absolvise Institutul Național al Magistraturii, condiții obligatorii pentru a deveni magistrat.

Convinsă că banii pot rezolva mica problemă a lipsei studiilor, femeia a plătit unor avocați din București 25.000 de euro care s-au lăudat că au cunoștințe influente în SRI.

Despre această portiță care ar fi ajutat-o să devină procuror în București, femeia a aflat în anul 2020, la un restaurant unde a asistat la o discuție între nașii ei și alte două persoane despre care știa că sunt avocați. Nașul ar fi plătit 45.000 de euro pentru a-și angaja nevasta tot ca magistrat în Capitală, iar oportunitatea a încântat-o și pe ea.

Cumva tinerei i s-au cerut doar 25.000 de euro pentru a deveni procuror fără studii complete, iar aranjamentele urmau să fie făcute de patru angajați SRI, buni prieteni chipurile cu cei doi avocați.

Chiar dacă ușor sceptică, știind că nu finalizase Facultatea de Drept, tânăra a cedat insistențelor nașului său, a făcut rapid rost de o parte din bani și a acceptat să se întâlnească cu doamna ”avocat” (în realitate consilier juridic la un cabinet de avocatură) căreia i-a plătit suma cerută în două tranșe, 15.000 de euro într-o primă fază și ulterior diferența până la 25.000 de euro.

”Avocata” i-a explicat că totuși pentru a deveni procuror ar avea nevoie de puțină ”practică” și i-a sugerat să o însoțească prin instanțe să vadă ”cum e treaba”. Cum termenul promis pentru angajare (17 decembrie 2020) trecuse de ceva vreme, tânăra a început să pună întrebări celor doi binefăcători. Răspunsul acestora a șocat-o.

CV-ul de ”videochat-istă” care a scos la iveală mârșăvia

Pilele din SRI ar fi investigat-o prin mijloacele specifice și au aflat că fata făcuse video chat, motiv pentru care dosarul său de angajare era pus în așteptare până ce baza de date urma să fie curățată.

Atunci a realizat tânăra că fusese victima unei înșelătorii și că dăduse banii unor șarlatani, cerându-le acestora să întrerupă orice colaborare, dar și să-i restituie cei 25.000 de euro. Mai bine de un an de zile a așteptat femeia să-și primească banii, umblând prin București pe urmele avocaților care o amăgeau de fiecare dată, oferindu-i din când în când o mică parte din banii datorați, cu promisiunea că ”totul se va aranja”. Disperată, femeia a făcut plângere la DNA, iar cei doi șarlatani și nașul tinerei au fost interceptați telefonic.

6 luni școala și după aia deja avem și salariu!

Într-o discuție purtată de tânără cu nașul ei la telefon, reiese că aceasta aflase după ce plătise cei 25.000 de euro că, pentru a devenit procuror este nevoie de ”nu știu ce școală de magistratură”.

”… deci eu am vorbit cu diferiți oameni..păi zice...TU ești proastă! Păi tu știi care sunt pașii să intrați acolo? Nu! A spus că ne bagă, 6 luni școala și după aia deja avem și salariu! Zice..nu ești sănătoasă la cap, am crezut că ești și tu plimbată prin lume..și ești bătută în cap! De ce?? Păi trebuie magistratura care nu știu ce școală.... Și chiar mi-a și zis cineva: Ce mă...pe 25.000 de euro?! Te băga pe tine procuror?! NU ȘTIU, MI S-A CERUT, AM DAT! Nu știu! Sau că trebuie să ai 5 ani de experiență! Zic: Eu am practică! Nu știu altceva!”, a fost revelația tinerei.

Suspiciunile s-au intensificat atunci când nici măcar soția nașului, care plătise 45.000 de euro pentru un loc de muncă similar într-o unitate de parchet, nu fusese angajată deși de la efectuarea plății trecuse un an și 7 luni. ”Hai mă nașule, acum gândind-o logic. Vorbim de magistratură! Nu o angaja în piață! 1 an și 7 luni a așteptat femeia!”.

Abia după discuții intense și amânări repetate, oamenii au acceptat ideea că au fost înșelați.

Persoanele cu vindeau funcții de procurori în baza unor pile la SRI au fost un avocat din Teleorman, Cosmin Marius Nicolescu și consiliera juridică, Luminița El Gaber. Aceasta din urmă a fost cea care a luat cea mai mare parte din șpagă, avocatului revenindu-i doar câteva mii de lei.

Prins asupra faptului, El Gaber a acceptat să facă un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, acord care a fost respins de instanță. Avocatul a fost deferit justiției, fiind judecat în prezent de Curtea de Apel București.