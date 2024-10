Traficanții de ființe umane și afaceri cu înalți funcționari corupți! Cât costă libertatea pentru un refugiat din calea războiului?

Impactul traumei asupra comportamentului victimelor traficului de ființe umane, în condițiile războaielor din Israel și Ucraina, nu poate fi neglijat.

Demersul științific este mai mult decât necesar pentru prevenirea și combaterea amenințărilor la viața oamenilor, așa cum sunt și nevoia de unitate și de echilibru.

Cea de a VII-a ediție a Conferinței Internaționale de Medicină Legală, Institutul de Medicină Legală din Cluj, obligă la reflecții. Preocuparea organizatorilor, printre care și prof. univ. dr. Habil Costel Siserman și prof. univ. dr. Habil Cristian Delcea, este evidentă. Complexitatea lucrărilor prezentate, studiile de o valoare incontestabilă, dar și anticiparea unor posibile manifestări psihocomportamentale marcate de trauma post-război și post-COVID-19, subliniază nevoia de cunoaștere și puterea informației în luarea unor decizii pentru sănătate și pentru pace!

Focurile sunt aprinse pretutindeni! Realitatea este cruntă!

Se mută Orientul Mijlociu în Europa?

Frica determină fuga, iar disperarea și sărăcia împing din spate, spre Europa, sute de mii de oameni, mulți dintre ei cu copiii în brațe!

Dar cât îl costă libertatea pe un refugiat sau pe un imigrant din calea războiului sau a sărăciei?

Vremurile trăite par desprinse din ce în ce mai mult din proza fantastică. Războiul nu mai este război! Fapte stranii, dispariția limitelor de timp, compoziția gradată a manipulării opiniei publice, focuri de artificii prezentate drept lovituri de rachete, aparițiile exotice ale unor omniprezenți rătăciți prin tranziție, toate acestea duc la o profundă ambiguitate!

Cine mai are nevoie de adevăr?

Cine are nevoie de o libertate înconjurată de ziduri cu sârmă ghimpată?

Un român de-al nostru își strigă durerea din Burkina Faso, răpit fiind de gruparea teroristă al-Mourabitoune, dar, din fericire, eliberat după 8 ani. Alți zeci de români au fost arestați pentru trafic de persoane în Austria și Ungaria, durerea refugiaților din calea războiului și a morții fiind prilej de negoț, în timp ce sute de mii de oameni din Orientul Mijlociu, loviți de războiul pentru "democrație", au fost întâmpinați la zidurile Europei cu tancuri, câini și ziduri înconjurate cu sârmă ghimpată!

Ce mai înseamnă viața unui om?

Din păcate, nu toți refugiații reușesc să privească dincolo de praful elicopterelor ridicate la cer! Pentru 71 de refugiați, dintre care patru erau copii, drumul spre libertate s-a încheiat în "camionul morții", descoperit pe o stradă din Austria. Alte sute de oameni au pierit în valurile învolburate de indiferență și neputință în largul coastei Libiei și în apropierea insulei italiene Lampedusa. Rezultatul? Bâlbe comunitare, reacții întârziate și un management al crizelor aproape inexistent.

Strategiile sunt diverse!

În condițiile în care numărul celor ce se prăbușesc pe "drumul speranței", Uniunea Europeană face apel la rațiune, SUA dezvoltă discursul diplomatic, iar Ungaria, care își apără interesele, a devenit ținta criticilor venite din Occident!

Cine dorește ca refugiații să rămână "încazarmați" la porțile Europei?

Exact ca în mitul folcloric al căutării de vrăjitoare, Australia îndemna Europa la un război împotriva Statului Islamic!

Ipostazele actorilor mondiali din jocul puterii sunt multiple.

Fiecare relatează propriile reflecții despre viziuni asupra universului concret!

Cine trăiește 1000 de ani?

În mod cert, Europa se confruntă cu o criză majoră, riscul de implozie fiind amplificat de sărăcie, dar și de atitudinea arbitrară în ajutorul oferit refugiaților și imigranților, dar și pentru dezvoltarea propriilor resurse de către un stat!

Fără să îndemnăm la atitudini neconforme cu respectul față de lege, de ce Ucraina este susținută în exploatarea de cărbune, în condițiile în care România și alte state au fost obligate să își închidă minele?

Faptul că România cumpără energie de la ucraineni este o întâmplare?

Considerând istoria faptelor, cine dorește alungarea păcii prin destabilizarea Europei? Cine are de câștigat? O astfel de întrebare se impune în condițiile în care UE alocă 2,4 miliarde de euro pentru gestionarea crizei imigranților, iar Comisia Europeană a fost dispusă să aloce 6000 de euro pentru fiecare refugiat, adică, în urma unor calcule de aritmetică, acordă circa 500 de euro pe lună!

Conform "Ordonanței de Urgență nr. 20 din 7 martie 2022", statul român a plătit pentru cazarea unui refugiat ucrainean 50 lei/zi, iar pentru hrana acestuia 20 lei/zi, respectiv 1500 lei/lună pentru cazare și 1000 lei/lună pentru hrană!

Potrivit "Open Sources", închirierea unui imobil pentru ucraineni este cu atât mai avantajoasă cu cât numărul de ucraineni găzduiți este mai mare.

Spre exemplu, proprietarul unui apartament cu două camere care găzduiește o mamă cu doi copii și pe bunica acestora decontează 200 de lei/zi pentru cazarea celor patru, adică 6000 de lei pe lună (1200 euro). De la începerea războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, trei milioane de ucraineni au tranzitat România. Dintre aceștia, "doar 3% au ales până acum să rămână în România", preciza G4Media.

Cât a cheltuit România pentru refugiații ucraineni?

Potrivit sursei citate, "România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru ucrainenii care și-au părăsit țara din cauza războiului și s-au oprit temporar sau au rămas aici", din care se spune că 39 de milioane de euro au fost acordați de Uniunea Europeană!

Ce înseamnă aceste sume în comparație cu salariul mediu pe economie din România?

Cum poate fi explicată generozitatea sumelor în comparație cu ajutorul de 15000 lei promis de guvern românilor rămași fără locuințe, în urma recentelor inundații, din județul Galați?

Câți români rămași fără locuințe în urma inundațiilor au fost cazați în unități de cazare pentru turiști, concentrate în Mamaia sau Mamaia Nord, cu regim alimentar VEGAN și cu acces gratuit la saloanele de înfrumusețare SPA?

Cine răspunde pentru "bilanțul negru" din județul Galați, respectiv pentru "patru oameni morți, peste 300 evacuați, 5.000 de case dărâmate, drumuri și poduri rupte", în condițiile în care jumătate din diguri nu au autorizație?

România normală?

Greu să dăm un răspuns! Suferința nu poate fi înlocuită prin afaceri și posibile promisiuni electorale!

Pe cine supără pacea?

Gândind la interminabilele războaie din Ucraina și Israel, dar și la promiscuitatea socială în care trăim, viitorul se anunță tot mai sumbru!

Dacă criza refugiaților a devenit o realitate pentru întreaga lume, să nu uităm de rețelele de crimă organizată!

Traficanții de ființe umane, unii dintre ei aflați sub protecția unor funcționari corupți, solicită unui refugiat, pentru a fi scos din România în Spațiul Schengen, peste 6000 de euro, iar unui imigrant, pentru un aviz de muncă în România, sume cuprinse între 500 și 1000 de euro.

Traficanți de ființe umane și autorități corupte?

Potrivit "Open Sources", "mai multe cadre, atât foste, cât și actuale, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), au fost implicate în organizarea și funcționarea unei rețele extinse de trafic de imigranți pe teritoriul României". În acest sens, "polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au desfășurat 67 de percheziții în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Argeș, Sibiu, precum și în București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de migranți, trecerea frauduloasă a frontierei, facilitarea șederii ilegale și spălarea banilor".

Grupul infracțional a obținut eliberarea ilegală a avizelor de muncă pentru 1.181 de cetățeni străini, majoritatea provenind din Pakistan și Bangladesh (peste 80%), dar și din Sri Lanka, India, Nepal și Sudan.

Ce înseamnă 1.181 de avize ilegale de muncă plătite cu circa 500-1000 euro bucata?

Cine câștigă de pe urma sărăciei și a războaielor cu mize ascunse?

După mai bine de cinci secole, Califatul Islamic pare să devină o realitate în întreaga Europă. Chiar și în aceste condiții, religia islamică nu înseamnă terorism!

Să fie criza refugiaților din Orientul Mijlociu o invazie organizată sau un prilej pentru interminabile afaceri?!

Cine are nevoie de pace?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

