Ministrul Apărării promite o corvetă de peste 100 de milioane de euro de Ziua Marinei. Este second-hand, din Turcia. Una identică participă la parada navală de la Constanța

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, 15 august, de Ziua Marinei, că în 2026, ceremoniile vor include și o nouă corvetă, achiziționată de la Forțele Navale din Turcia. Investiția de peste 100 de milioane de euro include armament standard NATO, iar corveta va fi „echipată cu armament suplimentar, cu rachete, în țară”.

„În partea de dotare, la anul vom avea noua corvetă, care este gata, este terminată în Turcia, e la cheie și urmează aprobarea Parlamentului în septembrie. Noi am trimis către Parlament cererea de aprobat, fiind o investiție de peste 100 de milioane de euro. Și la anul, la Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici, defilând pentru noi și, bineînțeles, îndeplinind misiuni. Corveta este echipată cu armament standard NATO și urmează a fi echipată cu armament suplimentar, cu rachete și asta se va face în perioada următoare aici în țară”, a explicat Moșteanu.

Corveta pe care o cumpără România este din clasa Hisar. Una identică a fost trimisă de Turcia pentru parada navală de la Constanța, de Ziua Marinei.

Ministrul a adăugat că există și un plan de înzestrare care este în curs, amintind, printre altele, despre elicoptere, vehicule amfibii, două elicoptere și echipamente pentru scafandri.

„Atunci când vorbim de forțele navale, ne gândim automat la nave, însă, pe lângă acestea, vorbim de elicoptere, de vehicule amfibii, despre echiparea pentru scafandri și așa mai departe. Avem contractul semnat pentru 21 de vehicule amfibii din Statele Unite, care urmează să vină anul viitor și avem o discuție pentru alte 44 de vehicule amfibii. Vorbim de rachete Vibat cu lansare pe verticală. Există un sistem donat și două sisteme care vor fi achiziționate de statul român, tot printr-un contract în derulare cu guvernul american, vorbim de dotarea cu Naval Strike Missiles, cu rachetele de coastă, pe care, iar, e o procedură în derulare, urmează să fie livrată, e contract semnat. Până în 2029 urmează să vină și două elicoptere Airbus H215”, a mai spus Moșteanu.

Ministrul Apărării spune că lucrurile nu se întâmplă „de pe zi pe alta”, însă de la izbucnirea războiului din Ucraina, toate țările au înțeles că trebuie să investească mai mult în înzestrarea propriilor armate.

„Acum două luni, la summit-ul de la Haga, partenerii, aliații, au decis împreună că vor cheltui mai mult și vor fi mai bine pregătiți pentru a se apăra și pentru a descuraja orice eventual atac pe viitor și au agreat să cheltuie până la 5% din PIB pentru înzestrare, împărțit în două capitole mari: 3,5% pentru echipamente militare, 1,5% pentru investiții conexe activităților militare, investiții civile. Un lucru foarte important este că oricâte echipamente noi și bune am lua noi, cea mai importantă resursă rămâne resursa umană, pentru că aceste echipamente performante, aceste arme performante sunt doar niște bunuri mobile dacă nu au în spate niște oameni bine pregătiți și bine motivați să le folosească”, a subliniat Moșteanu.

