Antrenorul-revelație din fotbalul românesc a câștigat Cupa României cu Corvinul Hunedoara. Ce a declarat Florin Maxim după meci

Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, câştigător al Cupei României 2024, îşi doreşte ca formaţia sa să poată evolua în cupele europene şi se gândeşte deja la transferuri de jucători.

„Ăsta era singurul trofeu pe care puteam să punem mâna. Am simţit o energie pe tot parcursul acestei competiţii. Mă gândeam că poate este momentul nostru! Am trăit momente frumoase, nu ne dădea nimeni nici o şansă cu Sepsi, la fel şi cu CFR Cluj. Am avut şi acel meci cu FC Voluntari, în care noi plecam ca favoriţi. A fost o presiune pe noi şi pe jucători, atunci când Voluntari a egalat. Îmi era teamă să nu pierdem echilibrul. Acum, pe final de meci am avut probleme fizice, dar aceste momente aşa se câştigă, să treci peste durere. Ne-am şi gândit la o listă cu jucători pe care dorim să-i aducem, nu avem un buget foarte mare. Ne-am descurcat în toţi aceşti ani şi ştim că anul acesta va începe şi construcţia stadionului, deci nu putem creşte considerabil bugetul de transferuri”, a declarat Florin Maxim, după victoria obţinută miercuri la Sibiu, în finala Cupei României.

Florin Maxim a avut parte de o surpriză din partea jucătorilor în timpul declaraţiilor de presă de la zona mixtă. Fotbaliştii au adus trofeul, au cântat şi au scandat.

Echipa Corvinul Hunedoara a câştigat miercuri seara, la Sibiu, Cupa României, învingând la lovituri de departajare, scor 3-2, formaţia Oţelul Galaţi.

