Ce a declarat Florin Maxim, antrenorul momentului în fotbalul românesc, după calificarea în Europa League: "Vreau să transmit asta"

Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara, este mulţumit pentru calificarea în turul secund al Ligii Europa, dar crede că elevii săi trebuie să înveţe multe lucruri din dubla manşă cu Paksi.

„Ţin să le mulţumesc băieţilor pentru ce au făcut în tur, dar e o diferenţă mare între ce au arătat în tur şi acum. E normal să ieşi mai temător pe teren când ai ceva de apărat, dar speram că această teamă va trece. Pe construcţie pot spune că am fost inexistenţi! Una peste alta însă, învăţăm din aceste meciuri.

Acum un an eram în liga a treia şi acum am trecut un tur din cupele europene. Nu am ştiut însă să reacţionăm. După gol, dacă vă amintiţi, am dat mingea adversarilor. Sper că vom învăţa ceva. Ce-i mai grav e că nu reacţionează nimeni.

După gol puteam să gestionăm altfel, noi am început să le dăm mingea, să marcheze şi golul doi. Din meciul ăsta avem de învăţat şi rămânem cu această calificare. Rijeka este cu siguranţă o echipă de alt calibru. Dar ne apărăm şansa şi sper să facem o dublă manşă bună. Nu ne predăm şi vreau să le transmit asta băieţilor în această seară”, a declarat Florin Maxim.

Echipa Corvinul Hunedoara s-a calificat joi seara în turul al doilea din Liga Europa, după ce a pierdut la Sibiu, scor 0-2, în faţa maghiarilor de la Paksi.

În turul al doilea din Liga Europa, Corvinul va juca împotriva echipei vicecampioane din Croaţia, Rijeka.

