Corvinul debutează azi în Europa League. Unde se poate vedea meciul din Ungaria

Corvinul Hunedoara, câștigătoarea Cupei României, evoluează astăzi în Ungaria, cu Paksi, în prima manșă din primul tur preliminar al Europa League.

Meciul începe la ora 20.00 și e transmis în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Divizionara secundă Corvinul a jucat primul meci oficial al sezonului în Supercupa României, 0-3 cu FCSB.

„Știm că întâlnim o echipă bună, care s-a clasat pe locul doi și a câștigat Cupa. E o echipă unită, dar și noi avem atuurile noastre și vrem să speculăm acest lucru.

Normal că ne-ar bucura o victorie, dar jucăm împotriva unei echipe puternice, ce vom obține vom vedea după cele 90 de minute.

Paksi ste o echipă foarte combativă, articulată, cu identitate, în finala Cupei ei au luat cartonaș roșu în minutul 30 și au stat în picioare împotriva lui Ferencvaros. Știam că este o echipă foarte arțăgoasă.

Ne așteaptă un meci greu pentru că acești băieți... noi eram anul trecut în Liga 3, și-au ridicat nivelul și acum, după un an de zile petrecut în Liga 2, am terminat pe locul secund, am câștigat Cupa României, deci nivelul jucătorilor a crescut, depinde doar de ei acum”, a declarat antrenorul Florin Maxim.

Ads